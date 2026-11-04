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    മലപ്പുറം വിമാനയാത്ര: വി.ഡി. സതീശന് ലോകായുക്തയുടെ നോട്ടീസ്

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    മലപ്പുറം വിമാനയാത്ര: വി.ഡി. സതീശന് ലോകായുക്തയുടെ നോട്ടീസ്
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    തിരുവനന്തപുരം: വിവാദമായ മലപ്പുറം വിമാന യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതിയിൽ സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനും ലോകായുക്തയുടെ നോട്ടീസ്. കെ.എം. ഷാജഹാൻ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ലോകായുക്തയുടെ നടപടി. സർക്കാരിനെ ഒന്നാം എതിർകക്ഷിയായും മുഖ്യമന്ത്രിയെ രണ്ടാം എതിർകക്ഷിയായും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. സ്പോൺസർ ആരാണെന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരും മുഖ്യമന്ത്രിയും വിശദീകരണം നൽകേണ്ടിവരും. കേസ് ജനുവരി 12-ന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും.

    വിമാനയാത്ര സ്വകാര്യ വ്യക്തി സ്പോൺസർ ചെയ്തതാണെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. എന്നാൽ ആരാണ് യാത്ര സ്പോൺസർ ചെയ്തതെന്നത് ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. സർക്കാരിനോ പൊതുഖജനാവിനോ ചെലവില്ലാതെയാണ് നിക്ഷേപകരെ കാണാൻ യാത്ര നടത്തിയതെന്നും സ്പോൺസറുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലെന്നുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അന്നത്തെ നിലപാട്.

    മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ യാത്ര ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നോ അതോ സ്വകാര്യ സന്ദർശനമായിരുന്നോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കെ.എം. ഷാജഹാന്റെ പരാതി.

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    News Summary - Malappuram flight- Lokayukta s notice to VD Satheesan
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