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    സഹോദയ സംസ്ഥാന കലോത്സവം; മലബാർ സഹോദയക്ക് ഓവറോൾ കിരീടം

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    സ്കൂ​ൾ ത​ല​ത്തി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സി​ൽ​വ​ർ ഹി​ൽ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ
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    മാ​ള ഹോ​ളി ഗ്രേ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സം​സ്ഥാ​ന സ​ഹോ​ദ​യ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ഓ​വ​റോ​ൾ കി​രീ​ടം നേ​ടി​യ മ​ല​ബാ​ർ സ​ഹോ​ദ​യ ടീം (ഫോട്ടം: ടി.​എ​ച്ച്. ജ​ദീ​ർ)

    മാ​ള (തൃ​ശൂ​ർ): മാ​ള ഹോ​ളി ഗ്രേ​സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ നാ​ലു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ​ഹോ​ദ​യ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ മ​ല​ബാ​ർ സ​ഹോ​ദ​യ​യും സ്കൂ​ൾ ത​ല​ത്തി​ൽ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സി​ൽ​വ​ർ ഹി​ൽ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ളും ഓ​വ​റോ​ൾ കി​രീ​ടം നേ​ടി.

    സ​ഹോ​ദ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ 1725 പോ​യ​ന്റ് നേ​ടി​യാ​ണ് മ​ല​ബാ​ർ സ​ഹോ​ദ​യ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്. 1666 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി കൊ​ച്ചി സ​ഹോ​ദ​യ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും 1645 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി തൃ​ശൂ​ർ സ​ഹോ​ദ​യ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    സ്കൂ​ൾ ത​ല​ത്തി​ൽ 278 പോ​യ​ന്റു​മാ​യാ​ണ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സി​ൽ​വ​ർ ഹി​ൽ​സ് പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി​യ​ത്. 196 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ദേ​വ​ഗി​രി സി.​എം.​ഐ പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും 170 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി പാ​ല​ക്കാ​ട് ചാ​വ​റ പ​ബ്ലി​ക് സ്കൂ​ൾ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    കാ​റ്റ​ഗ​റി ഒ​ന്നി​ൽ 126 പോ​യ​ന്റ് വീ​തം നേ​ടി മ​ല​ബാ​ർ, മ​ല​പ്പു​റം സ​ഹോ​ദ​യ​ക​ൾ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം പ​ങ്കി​ട്ടു. 119 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി പാ​ല​ക്കാ​ട് സ​ഹോ​ദ​യ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും 118 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി കൊ​ച്ചി സ​ഹോ​ദ​യ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    കാ​റ്റ​ഗ​റി ര​ണ്ടി​ൽ 294 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി മ​ല​ബാ​ർ സ​ഹോ​ദ​യ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി. 271 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി കൊ​ച്ചി സ​ഹോ​ദ​യ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും 268 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി പാ​ല​ക്കാ​ട് സ​ഹോ​ദ​യ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    കാ​റ്റ​ഗ​റി മൂ​ന്നി​ൽ 535 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി മ​ല​ബാ​ർ സ​ഹോ​ദ​യ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. 534 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി കൊ​ച്ചി സ​ഹോ​ദ​യ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും 522 പോ​യ​ന്റ് വീ​തം നേ​ടി ക​ണ്ണൂ​ർ, തൃ​ശൂ​ർ സ​ഹോ​ദ​യ​ക​ൾ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും പ​ങ്കി​ട്ടു. കാ​റ്റ​ഗ​റി നാ​ലി​ൽ 509 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി കൊ​ച്ചി സ​ഹോ​ദ​യ ഒ​ന്നാ​മ​തെ​ത്തി. 498 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി തൃ​ശൂ​ർ സ​ഹോ​ദ​യ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും 492 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി മ​ല​ബാ​ർ സ​ഹോ​ദ​യ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    കോ​മ​ൺ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ 278 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി മ​ല​ബാ​ർ സ​ഹോ​ദ​യ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. 260 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി തൃ​ശൂ​ർ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ​ഹോ​ദ​യ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും 254 പോ​യ​ന്റു​മാ​യി തൃ​ശൂ​ർ സ​ഹോ​ദ​യ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി.

    31 സ​ഹോ​ദ​യ​ക​ളി​ലെ 1,400ല​ധി​കം സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലെ പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ ക​ലോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക​ലാ​മാ​മാ​ങ്ക​ത്തി​ൽ നാ​ലു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും പോ​യ​ന്റ് നി​ല​യി​ൽ മു​ന്നി​ട്ടു​നി​ന്ന​ത് മ​ല​ബാ​ർ സ​ഹോ​ദ​യ​യാ​ണ്. ക​ലാ​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണാ​ൻ ഒ​രു ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ആ​ളു​ക​ളാ​ണ് മാ​ള​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

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    News Summary - Malabar Wins Sahodaya Crown
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