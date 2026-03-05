Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതോറ്റ വിദ്യാർഥിയെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 5 March 2026 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 5 March 2026 11:00 PM IST

    തോറ്റ വിദ്യാർഥിയെ ജയിപ്പിക്കൽ; ഗവർണറുടെ നിർദേശം നിരസിച്ച കാലടി വി.സി പുറത്ത്

    text_fields
    bookmark_border
    തോറ്റ വിദ്യാർഥിയെ ജയിപ്പിക്കൽ; ഗവർണറുടെ നിർദേശം നിരസിച്ച കാലടി വി.സി പുറത്ത്
    cancel
    camera_alt

    ഡോ. ​ഗീ​താ​കു​മാ​രി​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തോ​റ്റ ബി.​എ​ഫ്.​എ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ വി​ജ​യി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ് തീ​രു​മാ​നം ത​ട​യാ​നു​ള്ള ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യ ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച കാ​ല​ടി സം​സ്കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വൈ​സ് ​ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​ഗീ​താ​കു​മാ​രി​ക്ക്​ ക​സേ​ര പോ​യി. പ​ക​രം സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി.​സി ഡോ. ​സി​സാ തോ​മ​സി​ന്​ സം​സ്കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ അ​ധി​ക ചു​മ​ത​ല ന​ൽ​കി.

    കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്​ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സം​സ്കൃ​ത വി​ഭാ​ഗം മേ​ധാ​വി​യാ​യി​രു​ന്ന ഡോ. ​ഗീ​താ​കു​മാ​രി​ക്ക്​ ആ​രി​ഫ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഖാ​ൻ ചാ​ൻ​സ​ല​റാ​യി​രി​ക്കെ​യാ​ണ്​ സം​സ്കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വി.​സി​യു​ടെ ചു​​മ​ത​ല ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ബാ​ച്ചി​ല​ർ ഓ​ഫ്​ ഫൈ​നാ​ർ​ട്​​സ് (ബി.​എ​ഫ്.​എ)​ മ്യൂ​റ​ൽ പെ​യി​ന്‍റി​ങ്​ കോ​ഴ്​​സ്​ തോ​റ്റ്​ പ​ഠ​നം ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക്​ പി​ന്നീ​ട്​ എം.​എ​ഫ്.​എ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ൽ​കി.

    എം.​എ​ഫ്.​എ പാ​സാ​യ​തു​കൊ​ണ്ട് പ്ര​ത്യേ​ക കേ​സാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​​ ബി.​എ​ഫ്.​എ ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വി.​സി ഗീ​താ​കു​മാ​രി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന സി​ൻ​ഡി​ക്കേ​റ്റ്​ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ത്തു. തോ​റ്റ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യെ ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​ഞ്ച്​ വ​ർ​ഷം മു​മ്പ്​ ന​ട​ത്തി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​ന പ്ര​കാ​രം അ​സി.​ പ്ര​ഫ​സ​ർ നി​യ​മ​നം ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഫ​യ​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​നും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കാ​നും ഗ​വ​ർ​ണ​ർ വി.​സി​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. ആ​വ​ശ്യം വി.​സി നി​ര​സി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക വി.​സി പ​ദ​വി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ നീ​ക്കി ലോ​ക്​​ഭ​വ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kalady Sanskrit UniversityLatest News
    News Summary - Making a defeated student win; Kalady VC out for rejecting Governor's order
    Similar News
    Next Story
    X