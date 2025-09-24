Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    date_range 24 Sept 2025 7:15 AM IST
    ഹോമിയോപ്പതി ഡയറക്ടറേറ്റിൽ വൻ ക്രമക്കേട്

    പ​ർ​ച്ചേ​സി​ൽ വെ​ട്ടി​പ്പ്, പ്ര​മോ​ഷ​നി​ൽ ക​ളി​യെ​ന്ന് ധ​ന​കാ​ര്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്
    ഹോമിയോപ്പതി ഡയറക്ടറേറ്റിൽ വൻ ക്രമക്കേട്
    തൃ​ശൂ​ർ: ഹോ​മി​യോ​പ്പ​തി ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ പ​ർ​ച്ചേ​സു​ക​ളി​ലും സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ലും ന​ട​ന്ന​ത് വ്യാ​പ​ക ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ളെ​ന്ന് ധ​ന​കാ​ര്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ത്തി​ന് വ​ൻ​തോ​തി​ൽ കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങു​ന്നു​വെ​ന്ന പ​രാ​തി ഗൗ​ര​വ​മു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും വി​ജി​ല​ൻ​സ് പോ​ലു​ള്ള ഏ​ജ​ൻ​സി അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ശി​പാ​ർ​ശ ചെ​യ്തു.

    ഫ​ണ്ട് വ​ക​മാ​റ്റി​യ​തി​നും ച​ട്ടം ലം​ഘി​ച്ച് അ​ധി​ക ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ വാ​ങ്ങി​യ​തി​നും ഡ​യ​റ​ക്ട​റോ​ട് വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ട​ണ​മെ​ന്നും ധ​ന​കാ​ര്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന വി​ഭാ​ഗം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ന​ൽ​കി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    പ​ർ​ച്ചേ​സു​ക​ളി​ലാ​ണ് ഏ​റ്റ​വും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് എ​ണ്ണി​പ്പ​റ​യു​ന്ന​ത്. 54 ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ വാ​ങ്ങാ​ൻ അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ച​ട്ടം ലം​ഘി​ച്ച് വാ​ങ്ങി​ക്കൂ​ട്ടി​യ​ത് 62 എ​ണ്ണ​മാ​ണ്. മ​രു​ന്നി​നു​ള്ള പ​ണം വ​ക​മാ​റ്റി മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും ലാ​പ്ടോ​പ്പും വാ​ങ്ങി.

    ഓ​ഫി​സ് പേ​പ്പ​ർ​ര​ഹി​ത​മാ​ക്കി​യ​തി​നു​ശേ​ഷ​വും അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് സ്റ്റേ​ഷ​ന​റി വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭ്യ​മാ​കാ​റാ​യ സ​മ​യ​ത്തു​മാ​ണ് സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​നം ബ​ജ​റ്റി​ൽ ബാ​ക്കി വ​ന്ന തു​ക ലാ​പ്സാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ 14,500 രൂ​പ​യു​ടെ എ-4 ​പേ​പ്പ​ർ വാ​ങ്ങി​യ​തും ച​ട്ട​വി​രു​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു.

    ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ലും ച​ട്ട​ലം​ഘ​നം ന​ട​ന്ന​താ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ആ​ശ്രി​ത നി​യ​മ​നം വ​ഴി ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ, സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റ​ത്തി​ന് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ വ​കു​പ്പു​ത​ല പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​കാ​തെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു​വെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​വും ശ​രി​വെ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ.

    ഇ​പ്ര​കാ​രം ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളോ​ടെ സ്ഥാ​ന​ക്ക​യ​റ്റം ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ശേ​ഷ​വും യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​ല്ല. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ത​രം​താ​ഴ്ത്താ​ൻ വൈ​കി​യ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത് ധ​ന​കാ​ര്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​ങ്ങി​യ ശേ​ഷം മാ​ത്ര​മാ​ണ്. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ശ​മ്പ​ളം പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച് തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ശി​പാ​ർ​ശ​യു​ണ്ട്. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ കൃ​ത്യ​നി​ഷ്ഠ​യി​ല്ലാ​യ്മ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലാ​ണ്.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ ദി​വ​സം ഓ​ഫി​സി​ലെ 47 ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ ഏ​ഴു​പേ​ർ എ​വി​ടെ​യാ​ണെ​ന്ന​തി​ന് രേ​ഖ​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ബ​യോ​മെ​ട്രി​ക് പ​ഞ്ചി​ങ് സം​വി​ധാ​നം ശ​മ്പ​ള സോ​ഫ്റ്റ്‌​വെ​യ​റാ​യ സ്പാ​ർ​ക്കു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കാ​ത്ത​ത് ഗു​രു​ത​ര വീ​ഴ്ച​യാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത് അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. ധ​ന​കാ​ര്യ അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ആ​ർ. ബി​ജു​കു​മാ​റാ​ണ് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്.

