തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം; നിരവധി കടകൾ കത്തി നശിച്ചു, തീ അണക്കാനായില്ല

തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം; നിരവധി കടകൾ കത്തി നശിച്ചു, തീ അണക്കാനായില്ലtext_fields
കണ്ണൂർ: തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം. വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിയോടെ ദേശീയ പാതയോരത്തെ കെ.വി. കോംപ്ലക്സിലെ ഒരു വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലാണ് ആദ്യം തീപിടിത്തം ഉണ്ടാകുന്നത്. തുടർന്ന് സമീപത്തെ കടകളിലേക്ക് അതിവേഗം പടരുകയായിരുന്നു.
തീ ഇതുവരെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനായിട്ടില്ല. എട്ടു ഫയർഫോഴ്സ് യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥലത്തെത്തി തീയണക്കുകയാണ്. കടകളിലെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് തീ അതിവേഗം പടരാൻ കാരണമായത്. സമീപ കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് തീ പടരുന്നത് ഒഴിവാക്കാനായെന്ന് ജില്ല ഫയർ ഓഫിസർ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, രണ്ടു കോംപ്ലക്സുകളിലെ അൻപതോളം സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് തീ പടർന്നതായി വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. തീപിടിച്ച് അരമണിക്കൂറിലേറെ കഴിഞ്ഞാണ് തളിപ്പറമ്പ് ഫയർഫോഴ്സ് പോലും സ്ഥലത്തെത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നത്.
