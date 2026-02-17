Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    date_range 17 Feb 2026 6:57 PM IST
    date_range 17 Feb 2026 7:16 PM IST

    കോഴിക്കോട് വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം

    കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട് വസ്ത്ര വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിൽ വൻ തീപിടിത്തം. പാളയം-കല്ലായി റോഡിലുള്ള ജയലക്ഷ്മി സിൽക്സിലാണ് തീപിടിത്തം ഉണ്ടായത്. മൂന്ന് യൂനിറ്റ് അഗ്നിരക്ഷാസേന സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി തീയനാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിവരികയാണ്.

    വൈകിട്ട് 6:15-ഓടെയാണ് കെട്ടിടത്തിലെ രണ്ടാം നിലയിൽ തീപിടിച്ചത്. തുടർന്ന് മറ്റ് നിലകളിലേക്കും തീപടരുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായ ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചതിനാൽ വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായി. മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് സമാനമായ രീതിയിൽ ഇതേ സ്ഥാപനത്തിൽ തീപിടിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു.

    News Summary - Major fire breaks out at a clothing store in Kozhikode
