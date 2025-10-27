Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    ഇടുക്കിയിലെ അറ്റകുറ്റപണി: വൈദ്യുതിലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ക്രമീകരണം

    ഇടുക്കിയിലെ അറ്റകുറ്റപണി: വൈദ്യുതിലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ ക്രമീകരണം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ഇ​ടു​ക്കി ജ​ല​വൈ​ദ്യു​ത പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യ മൂ​ല​മ​റ്റം നി​ല​യം അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് അ​ട​ച്ചി​ടു​ന്ന​തു​മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ​നേ​രി​ടാ​ൻ മു​ന്നൊ​രു​ക്കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി. ന​വം​ബ​ർ 11 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 10 വ​രെ വൈ​ദ്യു​തി ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം പൂ​ർ​ണ​മാ​യി നി​ർ​ത്തി​വെ​ക്കാ​നാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഇ​തു​മൂ​ലം പീ​ക്ക്​ സ​മ​യ​ത്തെ വൈ​ദ്യു​തി ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യി​ൽ 600 മെ​ഗാ​വാ​ട്ടി​ന്‍റെ​വ​രെ കു​റ​വു​ണ്ടാ​കും.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ രാ​ത്രി​കാ​ല വൈ​ദ്യു​തി ആ​വ​ശ്യം ത​ട​സ​മി​ല്ലാ​തെ മു​ന്നോ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​തി​ൽ മൂ​ല​മ​റ്റം വൈ​ദ്യു​ത നി​ല​യ​മാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ ക​രാ​റു​ക​ൾ വ​ഴി വൈ​ദ്യു​തി പു​റ​ത്തു​നി​ന്ന് വാ​ങ്ങു​​മ്പോ​ഴും ഇ​വി​ടെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം ഇ​ല്ലാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​ പ്ര​തി​സ​ന്ധി സൃ​ഷ്ടി​ക്കാം. ഇ​ത്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണ്​ ​ശ്ര​മം.

    വി​വി​ധ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക്​ ബാ​ങ്കി​ങ്​ വ​ഴി ന​ൽ​കി​യ അ​ധി​ക വൈ​ദ്യു​തി, ഹ്ര​സ്വ​കാ​ല ക​രാ​റു​ക​ൾ വ​ഴി​യു​ള്ള വൈ​ദ്യു​തി എ​ന്നി​വ​യ​ട​ക്കം ഇ​ടു​ക്കി​യി​ൽ ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം നി​ർ​ത്തി​വ​ക്കു​ന്ന ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ക​രാ​റു​ക​ൾ​ക്ക്​ റ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി ക​മീ​ഷ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ജ​ല​വൈ​ദ്യു​ത നി​ല​യ​മാ​ണ് മൂ​ല​മ​റ്റ​ത്തേ​ത്. ബ​ട്ട​ർ​ഫ്ലൈ വാ​ൽ​വി​ന്റെ ചോ​ർ​ച്ച പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ൽ, പ്ര​ധാ​ന ഇ​ൻ​ലെ​റ്റ് വാ​ൽ​വു​ക​ൾ ന​ന്നാ​ക്ക​ൽ അ​ട​ക്കം ​​​​ജോ​ലി​ക​ളാ​ണ്​ ന​ട​​ത്തേ​ണ്ട​ത്.

