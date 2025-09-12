Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഡോക്ടറുടെ 4.43 കോടി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 10:54 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 10:54 PM IST

    ഡോക്ടറുടെ 4.43 കോടി തട്ടിയ കേസിൽ മുഖ്യ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഡോക്ടറുടെ 4.43 കോടി തട്ടിയ കേസിൽ മുഖ്യ പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
    cancel

    ക​ണ്ണൂ​ര്‍: ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന് വ​ന്‍തോ​തി​ല്‍ ലാ​ഭം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ച് ക​ണ്ണൂ​രി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി ഡോ​ക്ട​റു​ടെ 4.43 കോ​ടി രൂ​പ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി ഡോ. ​ഗോ​പി​നാ​ഥ​ന്റെ പ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത കേ​സി​ലെ പ്ര​തി എ​റ​ണാ​കു​ളം വെ​സ്റ്റ് വെ​ങ്ങോ​ല ഇ​ല​ഞ്ഞി​ക്കാ​ട്ട് വീ​ട്ടി​ല്‍ സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദീ​നെ​യാ​ണ് (43) ക​ണ്ണൂ​ര്‍ സൈ​ബ​ര്‍ പൊ​ലീ​സ് ​ഇ​ൻ​സ്​​പെ​ക്ട​ർ മ​ഹേ​ഷ് ക​ണ്ട​മ്പേ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​പൊ​ലീ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത ജി​ല്ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ൽ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​കു​ന്ന മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ ആ​ളാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ. പെ​രു​മ്പാ​വൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി റി​ജാ​സ് (41), ചെ​ന്നൈ സ്വ​ദേ​ശി മ​ഹ​ബൂ ബാ​ഷ ഫാ​റൂ​ഖ് (39) എ​ന്നി​വ​ര്‍ നേ​ര​ത്തേ പി​ടി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രി​ല്‍നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തെ​ത്തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദീ​നാ​യി വ​ല​വീ​ശി​യ​ത്. പ്ര​തി ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക പ്ര​യാ​സ​ക​ര​മാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്ത് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. എ​സ്.​ഐ പ്ര​ജീ​ഷ്, എ.​എ​സ്.​ഐ വി.​വി. പ്ര​കാ​ശ​ന്‍, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ കെ. ​സു​നി​ല്‍, സി. ​ജി​തി​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രും പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ജൂ​ൺ 25നാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഡോ​ക്ട​ർ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:police arrestScam caseArrestkannurLatest News
    News Summary - Main accused arrested in doctor's Rs 4.43 crore scam
    Similar News
    Next Story
    X