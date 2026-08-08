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    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Aug 2026 11:14 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2026 11:14 PM IST

    ആനത്താവളത്തിൽ ആനയുടെ കുത്തേറ്റ് പാപ്പാന് ദാരുണാന്ത്യം

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    ആനത്താവളത്തിൽ ആനയുടെ കുത്തേറ്റ് പാപ്പാന് ദാരുണാന്ത്യം
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    കോ​ന്നി: കോ​ന്നി ആ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ആ​ന​യു​ടെ കു​ത്തേ​റ്റ് പാ​പ്പാ​ന് ദാ​രു​ണാ​ന്ത്യം. കോ​ന്നി ചേ​രി​മു​ക്ക് പു​ളി​ക്ക​മ​ണ്ണി​ൽ മോ​ഹ​ന​ൻ നാ​യ​ർ (61) ആ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്. ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക​ഴി​ഞ്ഞ് 3.45ഓ​ടെ​യാ​ണ് സം​ഭ​വം.

    ‘പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി’ എ​ന്ന ആ​ന​യാ​ണ് പാ​പ്പാ​നെ കു​ത്തി​യ​ത്. തീ​റ്റ ന​ൽ​കി​യ ശേ​ഷം തു​മ്പി​കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മു​റി​വ് വൃ​ത്തി​യാ​ക്കി മ​രു​ന്നു​വെ​ക്കു​മ്പോ​ൾ ആ​ന പാ​പ്പാ​നെ എ​ടു​ത്ത് ത​റ​യി​ൽ അ​ടി​ച്ച​ശേ​ഷം തേ​റ്റ കൊ​ണ്ട് കു​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഉ​ട​ൻ മ​റ്റു പാ​പ്പാ​ൻ​മാ​രെ​ത്തി തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത താ​ലൂ​ക്കാ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​യി​ല്ല. മൃ​ത​ദേ​ഹം കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് മോ​ർ​ച്ച​റി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    ഭാ​ര്യ: ര​മാ​ദേ​വി. മ​ക്ക​ൾ: ര​ജ്ഞി​നി, ര​ശ്മി. കു​ട്ടി​യാ​ന​യാ​യി​രു​ന​പ്പോ​ൾ ആ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ പ്രി​യ​ദ​ർ​ശി​നി​ക്ക്​ 42 വ​യ​സ്സു​ണ്ട്. ഇ​വി​ടെ ആ​ന​സ​വാ​രി​ക്കും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നു. പൊ​തു​വെ ശാ​ന്ത​സ്വ​ഭാ​വ​മു​ള്ള ആ​ന​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​രം പെ​രു​മാ​റ്റം. കോ​ന്നി ആ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലും ഇ​ത് ആ​ദ്യ സം​ഭ​വ​മാ​ണ്.

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    TAGS:DeathnewsElephant Attackselephant camp
    News Summary - ആനയുടെ കുത്തേറ്റ് പാപ്പാന് ദാരുണാന്ത്യം
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