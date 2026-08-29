മഹാരാജ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഷോറൂം മംഗലാപുരത്ത്

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Posted Ondate_range 29 Aug 2026 1:57 PM IST
Updated Ondate_range 29 Aug 2026 2:06 PM IST
മഹാരാജ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ഷോറൂം മംഗലാപുരത്ത്text_fields
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News Summary - Maharaja Gold & Diamonds Showroom in Mangaluru
മംഗലാപുരം: ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ജ്വല്ലറി ബ്രാൻഡായ മഹാരാജ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ ഷോറും മംഗലാപുരം ഫിസാ ബൈനെക്സസ് മാളിൽ അരംഭിച്ചു. മഹാരാജ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ മാരായ റഫീഖും തസ്നി റഫീഖും ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.
നിരവധി ഓഫറുകളുമായാ ണ് മഹാരാജ ജ്വല്ലറി ആരംഭിച്ചത്. സീറോ മേക്കിംഗ് ചാർജ്, ഡയ മണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് 75 ശതമാ നം ഓഫർ, 200 ദിർഹം മുതൽ ലഭ്യമാകുന്ന നിരവധി ആഭരണ ങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 20ലേറെ ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള ജ്വല്ലറി ഖത്തർ, ദുബൈ കറാമ, കണ്ണൂർ എന്നി വിടങ്ങളിൽ ഉടൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആഭരണങ്ങളാണ് മഹാരാജയുടെ പ്രത്യേകത.
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