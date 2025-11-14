Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_right‘മാധ്യമം’ ലിറ്റിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 10:27 PM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 10:27 PM IST

    ‘മാധ്യമം’ ലിറ്റിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്​​​​ പെയിന്‍റിങ്​ മത്സരം: ലോഗോ പ്രകാശനംചെയ്തു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘മാധ്യമം’ ലിറ്റിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്​​​​ പെയിന്‍റിങ്​ മത്സരം: ലോഗോ പ്രകാശനംചെയ്തു
    cancel
    camera_alt

    ന​വം​ബ​ർ 29ന്​​ ​ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘മാ​ധ്യ​മം’ ലി​റ്റി​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ്​ പെ​യി​ന്‍റി​ങ്​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം സം​സ്ഥാ​ന ബാ​ലാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗം അ​ഡ്വ. ജ​ല​ജ ച​ന്ദ്ര​ൻ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. മാ​ധ്യ​മം സോ​ണ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ പി.​എ. റ​ഫീ​ഖ്, ജി​ല്ല ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എം. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്, ന്യൂ​സ്​ എ​ഡി​റ്റ​ർ കെ.​എ. ഹു​സൈ​ൻ, ജ​വ​ഹ​ർ ബാ​ല​മ​ഞ്ച്​ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹാ​ദി ഹ​സ​ൻ, അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. ഷീ​ബ രാ​കേ​ഷ്, ഉ​ജ്ജ്വ​ല​ബാ​ല്യം പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വ്​ പ​ത്മ​ശ്രീ ശി​വ​കു​മാ​ർ, മാ​ധ്യ​മം​ റെ​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ​ഡി​റ്റ​ർ എം.​കെ.​എം. ജാ​ഫ​ർ, റി​ല​യ​ൻ​സ്​ സൗ​ത്ത്​ ഇ​ന്ത്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ മാ​നേ​ജ​ർ ബി​നു ബേ​ബി, റി​ല​യ​ൻ​സ്​ മാ​ൾ മാ​നേ​ജ​ർ ശ​ര​ത്​ രാ​ജ്, സ്​​കി​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ളേ​ഴ്​​സ്​ മാ​നേ​ജ​ർ എ. ​നി​തി​ൻ, സ്​​കി​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ളേ​ഴ്​​സ്​ മാ​നേ​ജ​ർ എ. ​നി​തി​ൻ, ബി​സി​ന​സ്​ സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ടി. ​പ്ര​ശാ​ന്ത്​​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സ​മീ​പം

    ആ​ല​പ്പു​ഴ: ന​വം​ബ​ർ 29ന്​ ​ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘മാ​ധ്യ​മം’ ലി​റ്റി​ൽ ആ​ർ​ട്ടി​സ്റ്റ്​ പെ​യി​ന്‍റി​ങ്​ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ​ലോ​ഗോ പ്ര​കാ​ശ​നം ആ​ല​പ്പു​ഴ റി​ല​യ​ൻ​സ്​ മാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. സം​സ്ഥാ​ന ബാ​ലാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗം അ​ഡ്വ. ജ​ല​ജ ച​ന്ദ്ര​ൻ, ഉ​ജ്ജ്വ​ല​ബാ​ല്യം പു​ര​സ്കാ​ര ജേ​താ​വ്​ പ​ത്മ​ശ്രീ ശി​വ​കു​മാ​റി​ന്​ ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ചി​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ഭാ​വ​ന​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സ്വ​ന്തം ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ച്​ സ​മൂ​ഹ​ത്തോ​ടും കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടും കു​ട്ടി​ക​ൾ ക​ട​പ്പാ​ടു​ള്ള​വ​രാ​യി മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന്​ സം​സ്ഥാ​ന ബാ​ലാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ അം​ഗം അ​ഡ്വ. ജ​ല​ജ ച​​ന്ദ്ര​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ട്ടേ​റെ ക​ഴി​വു​ക​ളു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലു​ണ്ട്. സൈ​ബ​ർ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്​ കു​ട്ടി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ശ്നം. ഇ​ത്ത​രം ച​തി​ക്കു​ഴി​യി​ൽ​പ്പെ​ടാ​തെ ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റി​ന്‍റെ അ​ന​ന്ത​സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘മാ​ധ്യ​മം’​ റെ​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ​ഡി​റ്റ​ർ എം.​കെ.​എം. ജാ​ഫ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അ​മ്പ​ല​പ്പു​ഴ ബ്ലോ​ക്ക്​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഡ്വ. ഷീ​ബ രാ​കേ​ഷ്, മാ​ധ്യ​മം​ കൊ​ച്ചി ന്യൂ​സ്​ എ​ഡി​റ്റ​ർ കെ.​എ. ഹു​സൈ​ൻ, റി​ല​യ​ൻ​സ്​ സൗ​ത്ത്​ ഇ​ന്ത്യ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ മാ​നേ​ജ​ർ ബി​നു ബേ​ബി, റി​ല​യ​ൻ​സ്​ മാ​ൾ മാ​നേ​ജ​ർ ശ​ര​ത്​ രാ​ജ്, സ്​​കി​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ളേ​ഴ്​​സ്​ മാ​നേ​ജ​ർ എ. ​നി​തി​ൻ, ജ​വ​ഹ​ർ ബാ​ല​മ​ഞ്ച്​ സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ബ്​​ദു​ൽ​ഹാ​ദി ഹ​സ​ൻ, മാ​ധ്യ​മം ജി​ല്ല ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി എം. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫ്, സോ​ണ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ പി.​എ. റ​ഫീ​ഖ്, ബി​സി​ന​സ്​ സൊ​ല്യൂ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ​ർ ടി. ​പ്ര​ശാ​ന്ത്​​കു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. കെ.​ജി, എ​ൽ.​പി, യു.​പി, എ​ച്ച്.​എ​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ മ​ത്സ​രം. ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ കാ​ഷ്​ പ്രൈ​സും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​കും. റി​ല​യ​ൻ​സ്​ മാ​ൾ, സ്കി​ൻ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ളേ​ഴ്​​സ്, ഫു​ഡീ​സ്​ ജ​ങ്​​ഷ​ൻ, റി​ല​യ​ൻ​സ്​ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ബ​സാ​ർ, ഹി​മാ​ല​യ ബേ​ക്കേ​ഴ്​​സ്​ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:painting competitionMadhyamamLogo release
    News Summary - Madhyayam Little Artist Painting Competition Logo released
    Similar News
    Next Story
    X