കരിയർ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകേകാൻ 'മാധ്യമം എജുകഫെ'; അറിവിന്റെ മഹാമേളക്ക് ഇന്ന് കോഴിക്കോട്ട് തുടക്കം
കോഴിക്കോട്: വിദ്യാർഥികൾക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഉപരിപഠനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ അകറ്റി, മികച്ച കരിയർ കണ്ടെത്താൻ വഴികാട്ടിയായ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ-കരിയർ മേള ‘മാധ്യമം എജുകഫെ’ ഇന്ന് കോഴിക്കോട്ട് ആരംഭിക്കും. കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഈ വർഷത്തെ എജുകഫെ അരങ്ങേറുന്നത്. ഇന്നും നാളെയുമായി കോഴിക്കോട് ആസ്പിൻ കോർട്ട്യാർഡിൽ നടക്കുന്ന മേള 21, 22 തീയതികളിൽ മലപ്പുറം റോസ് ലോഞ്ചിലും ഏപ്രിൽ 24, 25 തീയതികളിൽ കൊച്ചി റെന ഇവന്റ് ഹബ്ബിലും നടത്തും. മീ ഫ്രണ്ട് ഇവന്റ്സാണ് മേള അണിയിച്ചൊരുക്കുന്നത്.
‘ഫ്യൂച്ചർ’ സെറ്റാക്കാൻ പ്രമുഖർ
ഉന്നതപഠനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് വിദ്യാർഥിയുടെയും കരിയർ സംശയങ്ങളുടെ ഉത്തരം എജുകഫെയിലുണ്ടാകും. വിജ്ഞാനവും വിനോദവും സംയോജിപ്പിച്ചുള്ള നിരവധി സെഷനുകളാണ് മേളയിലുള്ളത്.
സിവിൽ സർവിസ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, സൈബർ സുരക്ഷ, നൈപുണ്യ വികസനം, മാനസികാരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രഗത്ഭർ നയിക്കുന്ന ക്ലാസുകൾ മേളയുടെ മാറ്റുകൂട്ടും. പുതുതലമുറ നേരിടുന്ന മാനസിക സമ്മർദങ്ങൾ കുറക്കാൻ പ്രമുഖ നടിയും അവതാരകയുമായ അശ്വതി ശ്രീകാന്തിന്റെയും അനുനന്ദയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ‘ബികമിങ്’ ടീം വെൽനസ് പിന്തുണയുമായെത്തും.
കൂടാതെ, വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ കോഴ്സുകൾ ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്താൻ സിജിയുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകളും കൗൺസലിങ്ങുമുണ്ടാകും. വിവിധ വേദികളിലായി നടക്കുന്ന സെഷനുകൾക്കും പാനൽ ചർച്ചകൾക്കും പ്രമുഖർ നേതൃത്വം നൽകും. മുൻ യു.എൻ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സെർവന്റ് എം.പി. ജോസഫ് ഐ.എ.എസ്, വോളിബാൾ ഇതിഹാസം ടോം ജോസഫ്, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കൺസൾട്ടന്റ് ബ്രാൻഡ് സ്വാമി, കോർപറേറ്റ് കൺസൾട്ടന്റും ലൈഫ് കോച്ചുമായ ഡോ. റാഷിദ് ഗസ്സാലി, ഗിന്നസ് റെക്കോഡ് ജേതാവ് അജി ആർ., യുവപ്രഭാഷക ഫാത്തിമ നർഗീസ് ശിഹാബ്, സൈബർ വിദഗ്ധൻ ജിയാസ് ജമാൽ, മെന്റലിസ്റ്റ് താഹിർ, ഫാസിൽ ബഷീർ, വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധൻ അജ്മൽ സി., ഡാറ്റാ അനലിസ്റ്റ് മുഹമ്മദ് അൽഫാൻ, ഷെഫ് വിനോദ്, ഹാമിദലി വാഴക്കാട് തുടങ്ങിയവർ വിദ്യാർഥികളുമായി സംവദിക്കും.
ഇന്ത്യയിലെയും വിദേശത്തെയും പ്രമുഖ യൂനിവേഴ്സിറ്റികളുടെ സ്റ്റാളുകളും സ്കോളർഷിപ്പ് വിവരങ്ങളും മേളയിലുണ്ടാകും. പ്രവേശനം തികച്ചും സൗജന്യം. ക്യു.ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തോ www.myeducafe.com എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയോ വിദ്യാർഥികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും എജുകഫെയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വാട്ട്സ്ആപ്പ് നമ്പർ: 96450 07116.
