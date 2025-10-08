Begin typing your search above and press return to search.
    8 Oct 2025 11:56 PM IST
    മഅ്ദനി തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ തുടരുന്നു

    അ​ബ്ദു​ന്നാ​സി​ര്‍ മ​അ്ദ​നി

    കൊ​ച്ചി: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ട്ര​സ്റ്റ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന പി.​ഡി.​പി ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ബ്ദു​ന്നാ​സി​ര്‍ മ​അ്ദ​നി തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ തു​ട​രു​ന്നു.

    വൃ​ക്ക മാ​റ്റി​വെ​ക്ക​ൽ ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക്കു​ശേ​ഷ​മു​ള്ള തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന മ​അ്​​ദ​നി​യെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​ക്ഷാ​ഘാ​ത​ത്തി​ന്റെ ല​ക്ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    പ​ക്ഷാ​ഘാ​തം കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും ചി​ല അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ നേ​രി​യ തോ​തി​ൽ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടാ​നി​ല്ലെ​ന്നും വി​ദ​ഗ്ധ​ചി​കി​ത്സ​കൊ​ണ്ട് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ൾ മ​റ്റി​യെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ് ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​രെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

