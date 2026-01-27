Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശശി തരൂരിനെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Jan 2026 3:37 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Jan 2026 5:05 PM IST

    ശശി തരൂരിനെ സി.പി.എമ്മിലെത്തിക്കാൻ ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് എം.എ. യൂസഫലി

    text_fields
    bookmark_border
    MA Yusuff Ali
    cancel
    Listen to this Article

    ശശി തരൂർ എം.പിയെ സി.പി.എമ്മിലെത്തിക്കാൻ താൻ ചർച്ച നടത്തിയെന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് എം.എ യൂസഫലി. വിദേശ യാത്രകൾക്കിടെയാണ് ഇതുസംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടത്. ലാവോസിൽ നിന്നുള്ള വിമാനയാത്രക്കിടെയാണ് എം.എ യൂസഫലി ശശി തരൂരുമായി ചർച്ചനടത്തുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചത്. അദ്ദേഹം ആറുമാസം മുമ്പ് എന്റെ വീടിൽ വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടേയില്ല.

    അത്തരത്തിലുള്ള അനാവശ്യമായ ഗോസിപ്പുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കരു​തെന്നും സത്യം അന്വേഷിക്കലാണ് പത്രപ്രവർത്തകരുടെ ധർമമെന്നും യൂസഫലി പറഞ്ഞു. സി.പി.എമ്മിലേക്ക് പോകാൻ ശശി തരൂർ വ്യവസായിയുമായി ചർച്ചനടത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനും വ്യക്തമാക്കി.

    യു.ഡി.എഫുമായി ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ശശി തരൂർ എം.പിയെ ഒപ്പം നിർത്താൻ സി.പി.എം നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്നു എന്ന രീതിയലാണ് വാർത്ത പ്രചരിച്ചത്. ദുബൈയിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. അതേസമയം, സ്വകാര്യ ചടങ്ങിൽ പ​​ങ്കെടുക്കാനാണ് ദുബൈയിൽ എത്തിയതെന്നും സി.പി.എമ്മിലേക്ക് ചേക്കേറുകയാണെന്ന പ്രചാരണങ്ങളോട് വിദേശത്തു നിന്ന് പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്നുമായിരുന്നു വാർത്തകളോട് ശശി തരൂരിന്റെ പ്രതികരണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Shashi TharoorMA Yusuff AliCPMLatest News
    News Summary - MA Yusuf Ali says no discussions were held to bring Shashi Tharoor to the CPM
    Similar News
    Next Story
    X