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    Kerala
    Posted On
    date_range 29 July 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 29 July 2026 6:49 AM IST

    തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്ന് എം-സാൻഡ് ഉൾപ്പെടെ നിർമാണ സാമഗ്രികൾ എത്തിക്കുന്നതിന് വിലക്ക്

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    നടപടി കേരളത്തിലെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാര്യമായി ബാധിക്കുമെന്ന് കടുത്ത ആശങ്ക
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    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ചെ​ന്നൈ: ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് മ​റ്റ് സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എം. ​സാ​ൻ​ഡും ക​രി​ങ്ക​ല്ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ധാ​തു​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​ന്ന​ത് മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് നി​രോ​ധി​ച്ച് ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ആ​വ​ശ്യം നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ ക​ള്ള​ക്ക​ട​ത്ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും അ​മി​ത​ഖ​ന​നം പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കും പ​രി​സ്ഥി​തി​ക്കും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഭീ​ഷ​ണി ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത് ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്തു​മാ​ണ് ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഈ ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    പു​തു​ച്ചേ​രി, കാ​ര​ക്ക​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളെ ഇ​തി​ൽ നി​ന്ന് ഒ​ഴി​വാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ത​മി​ഴ്നാ​ട് ജി​യോ​ള​ജി ആ​ൻ​ഡ് മൈ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ പ്ര​ഭു​ശ​ങ്ക​ർ ജി​ല്ല ക​ല്ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ, ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് സൂ​പ്ര​ണ്ടു​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് സ​ർ​ക്കു​ല​റും അ​യ​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് അ​യ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ല്ലു​ക​ൾ, പാ​റ​ക​ൾ, ച​ര​ൽ, എം-​സാ​ൻ​ഡ്, റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ ക​ല്ലു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ധാ​തു​ക്ക​ളു​ടെ ക​ട​ത്തി​ന് മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് നി​രോ​ധ​നം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വ്.

    തമിഴ്നാടിന്റെ ന​ട​പ​ടി പി​ൻ​വ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് കേ​ര​ള മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി.​ജോ​സ​ഫ് വി​ജ​യ്ക്ക് ക​ത്ത​യ​ച്ചിട്ടുണ്ട്. ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാണ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട് മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി സി. ​ജോ​സ​ഫ് വി​ജ​യ്ക്ക് ക​ത്തെ​ഴു​തി​യ​ത്.

    വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഖ​ന​ന ധാ​തു​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വാ​ഭാ​വി​ക ല​ഭ്യ​ത കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ പ​രി​മി​ത​മാ​ണെ​ന്നും നി​ല​വി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ദേ​ശീ​യ​പാ​ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് സം​സ്ഥാ​നം ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ അ​യ​ൽ ജി​ല്ല​ക​ളെ​യാ​ണ് ആ​ശ്ര​യി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ ക​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്നു. അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ജൂ​ലൈ ഒ​മ്പ​തി​ന് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​നം തി​രു​നെ​ൽ​വേ​ലി, തെ​ങ്കാ​ശി, ക​ന്യാ​കു​മാ​രി ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് കേ​ര​ള​ത്തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ക​ല്ല്, എം.​സാ​ൻ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ ധാ​തു​വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ക്ക​ത്തെ സാ​ര​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​കൃ​തി വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​സ്ഥി​ര മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ത​മി​ഴ്‌​നാ​ടി​ന്റെ ന​യ​ത്തി​നു​പി​ന്നി​ലെ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ താ​ൻ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​തേ​സ​മ​യം ദേ​ശീ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് സ​മ​തു​ലി​ത​മാ​യ സ​മീ​പ​നം കൈ​ക്കൊ​ള്ളേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​യും സ​തീ​ശ​ൻ ക​ത്തി​ൽ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

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    TAGS:Tamil NaduConstruction sectorM SandVD SatheesanKerala
    News Summary - തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നുള്ള എം-സാൻഡിന് വിലക്ക്
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