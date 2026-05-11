    Kerala
    date_range 11 May 2026 6:15 AM IST
    date_range 11 May 2026 6:16 AM IST

    പാചക വാതകം: ഗാർഹിക ഉപഭോക്​താക്കളെ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ വലയിലാക്കാൻ നീക്കം

    10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വാ​ർ​ഷി​ക വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള​വ​രെ സ​ബ്​​സി​ഡി​യി​ൽനി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കും
    കൊ​ച്ചി: പാ​ച​ക വാ​ത​ക വി​ല കു​തി​ച്ചു​യ​രു​ന്ന​തി​നി​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ ഗാ​ർ​ഹി​ക ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളെ പൈ​പ്പ്​ പാ​ച​ക വാ​ത​ക വി​ത​ര​ണ ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ വ​ല​യി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്കം തു​ട​ങ്ങി. ഇ​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ടും​ബ വാ​ർ​ഷി​ക വ​രു​മാ​ന​മു​ള്ള​വ​രെ പാ​ച​ക വാ​ത​ക സ​ബ്​​സി​ഡി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ കാ​ട്ടി പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ എ​ണ്ണ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ഫോ​ണു​ക​ളി​ൽ സ​ന്ദേ​ശം അ​യ​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി. പൈ​പ്പ്​ വാ​ത​ക ക​ണ​ക്ഷ​ൻ എ​ടു​ത്ത​വ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ഗാ​ർ​ഹി​ക സി​ലി​ണ്ട​ർ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ സ​റ​ണ്ട​ർ ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന ഉ​ത്ത​ര​വി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ നീ​ക്കം.

    2016 ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള​താ​ണ്​ 10 ല​ക്ഷം കു​ടും​ബ​വ​രു​മാ​ന പ​രി​ധി നി​യ​മം. എ​ന്നി​രി​ക്കെ പൊ​ടു​ന്ന​നെ ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ നീ​ക്കം തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ്​​ ൈപ​പ്പ്​ വ​ഴി ഗ്യാ​സ്​ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന ക​മ്പ​നി​ക​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നാ​ണെ​ന്ന​ സം​ശ​യം ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്​. പൈ​പ്പ്​ ഗ്യാ​സ്​ ക​ണ​ക്​​ഷ​ൻ എ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ 2026 ജൂ​ൺ മു​ത​ൽ ഗ്യാ​സ്​ സി​ലി​ണ്ട​ർ ല​ഭി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന്​ കാ​ട്ടി ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പ്​ പൊ​തു​മേ​ഖ​ലാ എ​ണ്ണ​ക​മ്പ​നി​ക​ൾ അ​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു​. ഇ​തി​നു തൊ​ട്ടു പി​റ​കെ​യാ​ണ്​ 10 ല​ക്ഷം വ​രു​മാ​ന പ​രി​ധി​യും ക​ർ​ശ​ന​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നി​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കു​ടും​ബാം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ​യോ വ​രു​മാ​നം ല​ഭ്യ​മാ​യ വി​വ​രം അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ 10 ല​ക്ഷം രൂ​പ ക​വി​ഞ്ഞെ​ന്നും ഇ​തി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ടോ​ൾ ​ഫ്രീ ​ന​മ്പ​റി​ലോ എ​ണ്ണ ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യോ ഏ​ഴ്​ ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം അ​റി​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ അ​റി​യി​പ്പ്. ​അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പാ​ച​ക വാ​ത​ക സ​ബ്​​സി​ഡി ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കും എ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മു​ണ്ട്​. ഗാ​ർ​ഹി​ക ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​നു​ള്ള 14.5 ക​ി​ലോ സി​ലി​ണ്ട​ർ പാ​ച​ക​വാ​ത​കം ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ശ​രാ​ശ​രി കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്​ മാ​സം നി​ലി​വ​ി​ലെ നി​ര​ക്കി​ൽ 920 രൂ​പ​യോ​ള​മാ​ണ്​ ചി​ല​വ്. എ​ന്നാ​ൽ പൈ​പ്പ്​ ഗ്യാ​സി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റി​യ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ​പ്ര​തി​മാ​സ ചി​ല​വ്​ 1500 രൂ​പ മു​ത​ൽ 2000 രൂ​പ​വ​രെ​യാ​ണ്. ഇ​തോ​ടെ പ​ല​രും ​ൈപ​പ്പ്​ ഗ്യാ​സ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്​ നി​ർ​ത്തി. ഇ​ത്​ അ​ദാ​നി ഗ്യാ​സ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക​മ്പ​നി​ക​ളെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ച്​ 14ന്​ ‘​ഒ​രു വീ​ട്, ഒ​രു ഗ്യാ​സ്​ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​ർ ഇ​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ ഈ ​പ്ര​തി​സ​ന്ധി പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു എ​ന്നാ​ണ്​ ക​രു​തു​ന്ന​ത്. ക​രി​ഞ്ച​ന്ത ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​ൻ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ഇ​റ​ക്കി​യ​ ഉ​ത്ത​ര​വ്​ പ്ര​കാ​രം പൈ​പ്പ്​ ഗ്യാ​സ്​ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ എ​ടു​ത്ത​വ​ർ സി​ലി​ണ്ട​ർ ക​ണ​ക്ഷ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം. ഇ​വ​യി​ൽ ഒ​ന്ന്​ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യം പോ​ലും ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. പൈ​പ്പ്​ വാ​ത​ക ക​ണ​ക്ഷ​നു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ പു​തി​യ പാ​ച​ക വാ​ത​ക ക​ണ​ക്ഷ​ന്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നും ക​ഴി​യി​ല്ല.

    പൈ​പ്പ്​ ഗ്യാ​സ്​ സം​വി​ധാ​നം ഉ​ള്ള ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ വാ​ണി​ജ്യ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളെ​യും പൈ​പ്പ്​ ഗ്യാ​സി​​ലേ​ക്ക്​ മാ​റാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ത​രാ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം തു​ട​ങ്ങി​യ​താ​യും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്​. പ​ശ്ചി​മേ​ഷ്യാ സം​ഘ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ മ​റ​വി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ സി​ലി​ണ്ട​റു​ക​ളു​ടെ വി​ല​യി​ൽ വ​രു​ത്തി​യ 1000 രൂ​പ​ക്ക്​ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ധ​ന പോ​ലും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന സം​ശ​യം ശ​ക്​​ത​മാ​കു​ക​യാ​ണ്. 19 കി​ലോ വാ​ണി​ജ്യ സി​ലി​ണ്ട​റി​ന്​ നി​ല​വി​ൽ 3050 രൂ​പ​ ന​ൽ​ക​ണം. വാ​ണി​ജ്യ സി​ലി​ണ്ട​റി​ന്‍റെ വി​ല ഉ​യ​രു​ന്ന​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണെ​ന്ന​തു കൂ​ടി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ പൈ​പ്പ്​ ഗ്യാ​സി​ലേ​ക്ക്​ തി​രി​യു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്.

    TAGS: privatization, agencies, LPG Gas, domestic
    News Summary - Cooking gas: Move to trap domestic consumers in the clutches of private companies
