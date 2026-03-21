Madhyamam
    Posted On
    date_range 21 March 2026 8:34 PM IST
    Updated On
    date_range 21 March 2026 8:38 PM IST

    സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള വാണിജ്യ എൽ.പി.ജി വിതരണം വർധിപ്പിച്ച് കേന്ദ്രം

    ഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് രാജ്യത്തെ വാണിജ്യ എൽ.പി.ജി വിതരണത്തിൽ 20 ശതമാനത്തിലധികം വിഹിതം അനുവദിച്ച് കേന്ദ്ര പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതക മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കി. ഇതോടെ വാണിജ്യ സിലണ്ടറുകളുടെ ആകെ വിഹിതം 50 ശതമാനമായി ഉയർത്തി. മാർച്ച് 23 മുതൽ പുതിയ ഉത്തരവുകൾ നിലവിൽവരും.

    നേരത്തെ അനുവദിച്ച് 10 ശതമാനം വർധനവിന് പുറമേയാണ് പുതിയ തീരുമാനം. പൈപ്പ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് (പി.എൻ.ജി) ഉപഭോഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിലുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. പുതിയ വിഹിതം പ്രധാനമായും ഹോട്ടലുകൾ, റസ്റ്റോറന്റുകൾ, ധാബകൾ, ഭക്ഷണ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ, ഡയറി യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവക്കാണ് മുൻഗണന നൽകുക. സംസ്ഥാന സർക്കാറുകളോ പ്രദേശിക സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളോ നടത്തുന്ന സബ്സിഡി കാന്റീനുകൾ, കമ്യൂണിറ്റി കിച്ചണുകൾ എന്നിവക്കും ഇതിന്റെ ഗുണം ലഭിക്കും.

    കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്കായി അഞ്ച് കിലോയുടെ ഫ്രീ ട്രേഡ് എൽ.പി.ജി സിലിണ്ടറുകൾ ലഭ്യമാക്കാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. സിലിണ്ടറുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിന് വാണിജ്യ ഉപഭോക്താക്കൾ ഓയിൽ മാർക്കറ്റിങ് കമ്പനികളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. നഗരങ്ങളിലെ സിറ്റി ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രീബ്യൂഷൻ ഏജൻസികളിൽ പി.എൻ.ജി കണക്ഷനായി അപേക്ഷ നൽക്കുകയും അത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന നിർദേശം കേന്ദ്രം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.

    TAGS: lpg, War, Iran-US
    News Summary - 20 percent share allocated for commercial LPG distribution in the country
