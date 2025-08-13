Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Aug 2025 4:04 PM IST
    date_range 13 Aug 2025 4:04 PM IST

    ന്യൂനമർദം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു, എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലെർട്ട്

    ന്യൂനമർദം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നു, എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ, അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലെർട്ട്
    തിരുവനന്തപുരം: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ ന്യൂനമർദ്ദം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതുമൂലം എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പ്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിന് മുകളിൽ ആന്ധ്രാ - ഒഡിഷ തീരത്തിന് സമീപമാണ് ന്യുനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടത്. ഇത് കൂടുതൽ ശക്തിയർജിച്ച് ആന്ധ്രാ ഒഡിഷ തീരത്തേക്ക് നീങ്ങാനാണ് സാധ്യത.

    ഇതുമൂലം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതൽ അടുത്ത രണ്ടുമൂന്നു ദിവസത്തേക്ക് കൂടുതൽ മഴ പെയ്യും. അഞ്ച് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലെർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്. നാളെ ആറ് ജില്ലകൾക്കാണ് യെല്ലോ മുന്നറിയിപ്പ്.

    അതേസമയം, അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിലെ കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടത്തരം മഴക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വിഭാ​ഗം അറിയിച്ചു.

    TAGS:RainYellow AlertHeavy Rain
    News Summary - Low pressure is strengthening, rain in all districts, yellow alert in five districts
