Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    23 Aug 2025 8:51 AM IST
    Updated On
    23 Aug 2025 8:53 AM IST

    പാലത്തിന്‍റെ കൈവരി തകർത്ത് ലോറി തോട്ടിലേക്ക് മറിഞ്ഞു; അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് മൈദ കയറ്റിവന്ന ലോറി

    Lorry Overturned
    തിരുവല്ല-കായംകുളം സംസ്ഥാന പാതയിലുണ്ടായ ലോറി അപകടം

    തിരുവല്ല: തിരുവല്ല-കായംകുളം സംസ്ഥാന പാതയിലെ പൊടിയാടിയിൽ പാലത്തിന്‍റെ കൈവരി തകർത്ത് ലോറി തോട്ടിലേക്ക് തലകീഴായി മറിഞ്ഞു. ഡ്രൈവർ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടു മണിയോടെ പുതിയ തോടിന് കുറുകയുള്ള പൊടിയാടി പാലത്തിലായിരുന്നു അപകടം.

    മൈദയുമായി കായംകുളത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. തിരുവല്ല ഭാഗത്തു നിന്നെത്തിയ ലോറി കൈവരി തകർത്തു പാലത്തിൽ നിന്നും തോട്ടിലേക്ക് തലകീഴായി മറിയുകയായിരുന്നു.

    സമീപവാസികളും പുളിക്കീഴ് പൊലീസും ചേർന്ന് കാബിനിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഡ്രൈവറെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചു. ഡ്രൈവർ ഉറങ്ങിപ്പോയതാവാം അപകടകാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

    TAGS: thiruvalla lorry overturned Kerala News Accidents
    News Summary - Lorry overturns into ravine after breaking bridge railing in Thiruvalla-Kayamkulam State Highway
