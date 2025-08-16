Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightനിയന്ത്രണം വിട്ട...
    Kerala
    Posted On
    date_range 16 Aug 2025 8:59 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Aug 2025 9:14 AM IST

    നിയന്ത്രണം വിട്ട പാഴ്സൽ ലോറി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കയറ്റി വന്ന ലോറിയിലിടിച്ചു; ഡ്രൈവർ മരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഡ്രൈവറെ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘമെത്തി ലോറി വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് പുറത്തെടുത്തത്
    നിയന്ത്രണം വിട്ട പാഴ്സൽ ലോറി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കയറ്റി വന്ന ലോറിയിലിടിച്ചു; ഡ്രൈവർ മരിച്ചു
    cancel

    കൊല്ലം: ദേശീയപാതയിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട പാഴ്സൽ ലോറി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കയറ്റി വന്ന ലോറിയിലിടിച്ച് പാഴ്സൽ ലോറി ഡ്രൈവർ തൽക്ഷണം മരിച്ചു. എറണാകുളം സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത്. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കയറ്റി വന്ന ലോറിയുടെ ഡ്രൈവർക്ക് പരിക്കേറ്റു.

    ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചേ അഞ്ചരയോടെ ദേശീയപാതയിൽ തട്ടാമല സ്കൂളിനടുത്തായിരുന്നു അപകടം. പാഴ്സൽ ലോറിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ ഡ്രൈവറെ ഫയർഫോഴ്സ് സംഘമെത്തി ലോറി വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് പുറത്തെടുത്തത്.

    കഴക്കൂട്ടത്തെ പ്ലാന്‍റിൽനിന്നും ആലപ്പുഴയിലേക്ക് സിലിണ്ടർ കയറ്റിപ്പോകുകയായിരുന്ന ലോറിയിൽ എതിർ ദിശയിൽ വന്ന പാഴ്സൽ വാൻ ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു. സിലിണ്ടർ കയറ്റിയ ലോറി മറിയാതിരുന്നതിനാൽ വലിയ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Accident DeathLorry Accidnt
    News Summary - Parcel lorry hits collied with gas cylinder lorry; driver dies
    Similar News
    Next Story
    X