Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതാമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 5:45 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 5:45 PM IST

    താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ നിയന്ത്രണംവിട്ട ലോറി വാഹനങ്ങളിലിടിച്ച് മറിഞ്ഞു

    text_fields
    bookmark_border
    പരിക്കേറ്റവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു
    താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ നിയന്ത്രണംവിട്ട ലോറി വാഹനങ്ങളിലിടിച്ച് മറിഞ്ഞു
    cancel

    താമരശ്ശേരി: ചുരത്തിൽ നിയന്ത്രണംവിട്ട ലോറി നിരവധി വാഹനങ്ങളിലിടിച്ച് അപകടം. ചുരം ഇറങ്ങുകയായിരുന്ന ലോറിയുടെ ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഏഴ് വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ച് മറിഞ്ഞു.


    ആറാം വളവിന് സമീപം വൈകിട്ട് 4.20നായിരുന്നു അപകടം. ചുരത്തിൽ ബ്ലോക്കിൽപെട്ട് വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിരിക്കെ ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് അപകടത്തിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു.


    മൂന്ന് കാറും ബൈക്കുമടക്കം ഏഴു വാഹനങ്ങൾ തകർന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:thamarassery churamRoad Accident
    News Summary - Lorry accident at thamarassery churam
    Similar News
    Next Story
    X