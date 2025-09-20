Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    20 Sept 2025 10:46 PM IST
    20 Sept 2025 10:46 PM IST

    പങ്കാളിത്ത പെൻഷനെതിരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് ലോങ് മാര്‍ച്ച്

    പങ്കാളിത്ത പെൻഷനെതിരെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് ലോങ് മാര്‍ച്ച്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പെ​ൻ​ഷ​ൻ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച് സ്റ്റാ​റ്റ്യൂ​ട്ട​റി പെ​ൻ​ഷ​ൻ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ സ്റ്റേ​റ്റ് എ​ന്‍.​പി.​എ​സ് എം​പ്ലോ​യീ​സ് ക​ല​ക്ടീ​വ് സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് മാ​ര്‍ച്ചും ധ​ർ​ണ​യും ന​ട​ത്തി.ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​കാ​സ​ര്‍കോ​ട്ടു​നി​ന്നാ​രം​ഭി​ച്ച ലോ​ങ് മാ​ര്‍ച്ച് വി​വി​ധ ജി​ല്ല​ക​ളി​ല്‍ പ​ര്യ​ട​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യാ​ണ് സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ മാ​ർ​ച്ചോ​ടെ സ​മാ​പി​ച്ച​ത്.

    2013 ഏ​പ്രി​ല്‍ ഒ​ന്നു​മു​ത​ല്‍ സ​ര്‍വി​സി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​വ​രെ​യാ​ണ് പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത പെ​ന്‍ഷ​ന്‍ പ​ദ്ധ​തി​യി​ല്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്നും ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ഭ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​റി ഒ​മ്പ​ത് വ​ര്‍ഷ​മാ​യി​ട്ടും പ​ദ്ധ​തി പി​ന്‍വ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ന്ന് മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍ ത​ട​ഞ്ഞ് ദ്രോ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും നേ​താ​ക്ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു.

    സ​മ​രം ത​മി​ഴ്നാ​ട് സി.​പി.​എ​സ് അ​മ്പോ​ളി​ഷ​ൻ മൂ​വ്മെൻറ്സ് സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ എം. ​ശെ​ൽ​വ​കു​മാ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലാ​സ​ര്‍ പ​ണി​ക്ക​ശ്ശേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ഹി​ദ് റ​ഫീ​ഖ്, വി​ജേ​ഷ് ചേ​ടി​ച്ചെ​രി, കെ. ​മു​സ്ത​ഫ, പി. ​ഹ​രി​ഷ്, വി.​വി. ശ​ശി​ധ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡി. ​ശ്രീ​നി സ്വാ​ഗ​ത​വും ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കെ. ​മോ​ഹ​ന​ൻ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

