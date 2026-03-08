Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 March 2026 11:11 PM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 11:11 PM IST

    ദീർഘദൂര പെർമിറ്റ്; സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് തീറെഴുതാൻ തിരക്കിട്ട നീക്കം, ക​ണ്ണ​ട​ച്ച് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.ടി.​സി

    ദീർഘദൂര പെർമിറ്റ്; സ്വകാര്യ ബസുകൾക്ക് തീറെഴുതാൻ തിരക്കിട്ട നീക്കം, ക​ണ്ണ​ട​ച്ച് കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.ടി.​സി
    ആനവണ്ടി

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ട നി​യ​മ പോ​രാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്നും കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത ദീ​ര്‍ഘ​ദൂ​ര പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ വീ​ണ്ടും സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ള്‍ക്ക് തീ​റെ​ഴു​താ​ൻ നീ​ക്കം. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​യി​ലെ ഉ​ന്ന​ത​രു​ടെ​യും മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും ഒ​ത്താ​ശ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം.

    ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ 34 സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ പു​തു​ക്കാ​നാ​ണ് അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ ച​ര​ട് വ​ലി​ക​ൾ ത​കൃ​തി​യാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് 140 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റി​ല്‍ അ​ധി​കം ദൂ​ര​മു​ള്ള 241 സ്വ​കാ​ര്യ​ബ​സ് പെ​ര്‍മി​റ്റു​ക​ളാ​ണ് ഹൈ​ക്കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വു​പ്ര​കാ​രം കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ദേ​ശ​സാ​ല്‍കൃ​ത പാ​ത​ക​ളി​ല്‍ ദീ​ര്‍ഘ​ദൂ​ര ബ​സു​ക​ള്‍ ഓ​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​നു​മ​തി കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണു​ള്ള​ത്.

    പെ​ർ​മി​റ്റ് കാ​ലാ​വ​ധി വ​രെ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ്സു​ക​ൾ​ക്ക് ഓ​ടാ​നും കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​ന്ന മു​റ​യ്ക്ക് പാ​ത​യി​ൽ നി​ന്ന് പി​ന്മാ​റാ​നു​മാ​ണ് നി​ർ​ദേ​ശം. പ​ക​രം ഈ ​റൂ​ട്ടി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് ഇ​റ​ക്ക​ണം. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം ഇ​ടു​ക്കി​യി​ലെ ദീ​ര്‍ഘ​ദൂ​ര പെ​ര്‍മി​റ്റു​ക​ള്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​യും കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​തി​ന് ത​യാ​റാ​കാ​തെ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളു​ടെ വ​ര​വി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കാ​ൻ ക​ണ്ണ​ട​യ്ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ.

    കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി അ​പേ​ക്ഷ ന​ല്‍കി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ യാ​ത്രാ​ക്ലേ​ശം പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് മോ​ട്ടോ​ര്‍വാ​ഹ​ന​വ​കു​പ്പ് സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ള്‍ക്ക് പെ​ര്‍മി​റ്റ് പു​തു​ക്കി ന​ല്‍കാം. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബോ​ധ​പൂ​ർ​വം ബ​സ് ഇ​റ​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും യാ​ത്രാ​ക്ലേ​ശം പ​റ​ഞ്ഞു മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന വ​കു​പ്പി​നെ കൊ​ണ്ട് സ്വ​കാ​ര്യ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ത​ന്ത്ര​മാ​ണ് അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ. എ​റ​ണാ​കു​ളം, കോ​ട്ട​യം, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചു​ള്ള ദീ​ര്‍ഘ​ദൂ​ര സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ളു​ടെ പെ​ര്‍മി​റ്റ് അ​പേ​ക്ഷ​യാ​ണ് പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ള്ള​ത്.

    ഈ ​റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ന്യ​സി​ക്കാ​ൻ മ​തി​യാ​യ ബ​സ് ഇ​ല്ലെ​ന്ന മ​റു​പ​ടി​യാ​ണ് കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സു​ക​ള്‍ക്ക് പെ​ര്‍മി​റ്റ് പു​തു​ക്കി ന​ല്‍കാ​മെ​ന്ന് ഹൈ​ക്കോ​ട​തി വി​ധി​യു​ണ്ട്. ഇ​ത് മു​ത​ലെ​ടു​ത്ത് കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി​യെ പി​ന്തി​രി​പ്പി​ക്കാ​ന്‍ വ​ന്‍ സ​മ്മ​ർദ​മു​ണ്ട്. കെ.​എ​സ്.​ആ​ര്‍.​ടി.​സി ഉ​ന്ന​ത​നേ​തൃ​ത്വം കൃ​ത​മാ​യ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കാ​തെ ഒ​ഴി​ഞ്ഞു​മാ​റി​യ​തും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ ത​ല​ത്തി​ല്‍ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​ത്തി​ന് ഇ​ട​യാ​ക്കി. ഇ​ടു​ക്കി​യി​ല്‍ പെ​ര്‍മി​റ്റ് നേ​ടി​യാ​ല്‍ മ​റ്റു ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും ദീ​ര്‍ഘ​ദൂ​ര പെ​ര്‍മി​റ്റു​ക​ള്‍ നേ​ടാ​ന്‍ സ്വ​കാ​ര്യ​ബ​സു​ക​ള്‍ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ങ്ങും.

    TAGS:private busespermitKSRTCLong distance
    News Summary - Long-distance permit; KSRTC turns a blind eye to the rush to issue permits to private buses
