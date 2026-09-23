പിണറായി സർക്കാറിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതി ‘ലോക കേരളസഭ’ പിരിച്ചുവിട്ടു; വലിയ ധൂർത്തും ചെലവുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

പിണറായി സർക്കാറിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതി ‘ലോക കേരളസഭ’ പിരിച്ചുവിട്ടു; വലിയ ധൂർത്തും ചെലവുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാറിന്റെ അഭിമാന പദ്ധതിയായിരുന്ന ലോക കേരളസഭ പിരിച്ചുവിടാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ. പകരം വളരെ ഫലപ്രദമായ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും മന്ത്രിസഭായോഗത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.
ആദ്യത്തെ ലോക കേരളസഭയിൽ എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ സഭ വന്നപ്പോഴും എടുത്തത്. ഒരു തീരുമാനവും നടപ്പാക്കിയില്ല. ഇതാണ് പിരിച്ചുവിടാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
രണ്ടാമത്തതും മൂന്നാമത്തേതും സഭകളിലും എടുത്ത ഒരു തീരുമാനവും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല. അന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിരുന്ന് ഞങ്ങൾ ആരോപിച്ചതുപോലെ വലിയ ധൂർത്തും ചെലവും ഒക്കെയാണ്. എന്നാൽ, പ്രവാസികളുടെ വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബദൽ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രവാസികളുടെ റെമിറ്റൻസ് ഇക്കോണമിയെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇക്കോണമി ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി വലിയ പദ്ധതി ഉണ്ടാകും. അതിനുവേണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനും വ്യവസായ മന്ത്രിയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ആരോഗ്യ മന്ത്രിയും ജലസേചന വകുപ്പ് മന്ത്രിയും അംഗങ്ങളുമായ പ്രത്യേക മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കേരള പിറവിയുടെ 70-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 'ഫെസ്റ്റിവൽ കേരള' സംഘടിപ്പിക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമായി ഡൽഹി, മുംബൈ, ബാംഗ്ലൂർ, ചെന്നൈ, കൊൽക്കത്ത എന്നീ നഗരങ്ങളിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും. കൂടാതെ, ഇഎസ്എ പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ മാപ്പും നിർദേശങ്ങളും സമർപ്പിക്കുമെന്നും, ലോക മാരിടൈം ദിനം വിപുലമായി ആഘോഷിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ഫെസ്റ്റിവൽ കേരള നടത്തുന്നതിനും മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനും സാംസ്കാരിക മന്ത്രി കൺവീനറും ആയി മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയും രൂപീകരിച്ചു.
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