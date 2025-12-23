Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസവർക്കർ ചിത്രവുമായി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 11:00 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 11:00 PM IST

    സവർക്കർ ചിത്രവുമായി ലോക് ഭവൻ കലണ്ടർ

    text_fields
    bookmark_border
    സവർക്കർ ചിത്രവുമായി ലോക് ഭവൻ കലണ്ടർ
    cancel
    camera_alt

    1 ലോക് ഭവൻ കലണ്ടുമായി കേന്ദ്ര മന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയും ഗവർണറും. 2 സവർക്കർ ചി​ത്രത്തോടെയുള്ള കലണ്ടർ

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ന​വോ​ഥാ​ന നാ​യ​ക​രു​ടേ​യും പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്​​തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടേ​യും ചി​ത്ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ലോ​ക്​​ഭ​വ​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ക​ല​ണ്ട​റി​ൽ സ​വ​ർ​ക്ക​റും. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 26 ‘സ​വ​ർ​ക്ക​ർ സ്​​മൃ​തി​ദി​നം’ ആ​യി ക​ല​ണ്ട​റി​ൽ രേ​ഖ​​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ്​ ലോ​ക്​​ഭ​വ​ൻ ക​ല​ണ്ട​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്. സാ​ധാ​ര​ണ ‘കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​ർ’ ക​ല​ണ്ട​റാ​ണ്​ രാ​ജ്​​ഭ​വ​ൻ ഉ​ൾ​​പ്പെ​ടെ സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ലും പൊ​തു​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​ത്. രാ​ജ്​​ഭ​വ​ൻ ‘ലോ​ക്​​ഭ​വ​ൻ’ ആ​യി പേ​ര്​ മാ​റി​യ​തി​ന പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ ‘2026’ലെ ​ക​ല​ണ്ട​റും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.

    ഒ​രോ മാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ​യും ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി പ്ര​മു​ഖ​രു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​ന​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ്​ സ​വ​ർ​ക്ക​ർ ഇ​ടം​പി​ടി​ച്ച​ത്. പ്ര​ധാ​ന വ്യ​ക്​​തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജ​ന്മി​ന​മോ, ര​ക്​​ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ​ദി​ന​മോ വി​വി​ധ പേ​ജു​ക​ളു​ലാ​യി ഉ​ൾ​​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ക​ല​ണ്ട​റി​ൽ മ​ഹാ്​​ത്​​മ​ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ ര​ക്​​ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ ദി​ന​മാ​യ ജ​നു​വ​രി 30 ഗാ​ന്ധി​ജി​യു​ടെ ചി​ത്ര​മി​ല്ലാ​തെ ‘ര​ക്​​ത​സാ​ക്ഷി​ത്വ​ദി​നം’ എ​ന്നാ​ണു​ള്ള​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ര​ണ്ട്​ ഗാ​ന്ധി​ജ​യ​ന്തി​ദി​ന​ത്തി​ൽ ഗാ​ന്ധി ചി​ത്രം ഉ​ണ്ട്. നെ​ഹ്​​റു, ഭ​ഗ​ത്​ സി​ങ്, രാ​ജ്​​ഗു​രു, ശി​വ​ജി, അം​ബേ​ദ്​​ക​ർ, ടാ​ഗോ​ർ, ഗോ​ഖ​ലെ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​നം/​അ​നു​സ്​​മ​ര​ണ ദി​നം എ​ന്നി​വ​യും വി​വി​ധ മാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യു​ണ്ട്.

    കലണ്ടര്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിക്ക് നല്‍കിക്കൊണ്ട് ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അര്‍ലേക്കര്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:governorSuresh GopiVD SavarkarRajendra Vishwanath ArlekarLok Bhavan
    News Summary - Lok Bhavan released newyear calendar with Savarkar's picture
    Similar News
    Next Story
    X