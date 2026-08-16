ലോക്ഭവനിലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചായസൽക്കാരം: പി.എസ്.സി ചെയർമാനെ ക്ഷണിച്ചില്ല; പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനമെന്ന് ആരോപണം

ലോക്ഭവനിലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ചായസൽക്കാരം: പി.എസ്.സി ചെയർമാനെ ക്ഷണിച്ചില്ല; പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനമെന്ന് ആരോപണംtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ലോക്ഭവനിൽ ഗവർണർ ഒരുക്കിയ പരമ്പരാഗത 'അറ്റ് ഹോം' ചായസൽക്കാരത്തിലേക്ക് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ( ) ചെയർമാനെ ക്ഷണിക്കാതിരുന്നത് വിവാദമാകുന്നു. ഭരണഘടനാ പദവിയിലുള്ള പി.എസ്.സി ചെയർമാനെ ഒഴിവാക്കിയത് ഗുരുതരമായ പ്രോട്ടോക്കോൾ ലംഘനമാണെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആരോപണം.
സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിലും റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലും ലോക്ഭവനിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സൽക്കാരത്തിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രിമാർ, ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഡിജിപി, ഹൈകോടതി ജഡ്ജിമാർ, മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർക്കൊപ്പം ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലവന്മാരെയും ക്ഷണിക്കുന്നത് പതിവാണ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ പി.എസ്.സി ചെയർമാൻ ക്ഷണം ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് വിവരം.
സർക്കാരും ലോക്ഭവനും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങളും പൊരുത്തക്കേടുകളും നിലനിൽക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനെ ഇത്തരം ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് ബോധപൂർവമാണോ അതോ ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിലെ വീഴ്ചയാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ചർച്ചകൾ സജീവമായിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഭരണഘടനാ പദവികളെ അവഗണിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇത്തരം നടപടികൾ ജനാധിപത്യ മര്യാദകൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ലെന്ന വിമർശനം ഇതിനോടകം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
വിവിധ നിയമനങ്ങൾ, സർവകലാശാലാ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിയോജിപ്പുകളുടെ തുടർച്ചയായി മനഃപൂർവം ഒഴിവാക്കിയതാണോ എന്ന രാഷ്ട്രീയ സംശയങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്.
മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിൽ പി.എസ്.സി ചെയർമാൻമാർ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ഗവർണർ തന്നെ നേരിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്ത് നിയമിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ പദവിയാണ് പി.എസ്.സി ചെയർമാന്റേത് എന്നിരിക്കെ, ആ പദവിയെ വിരുന്നിന്റെ അതിഥി പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തലത്തിലും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ലോക്ഭവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ ആശയവിനിമയ വീഴ്ചയാണോ അതോ അതിഥി പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ സംഭവിച്ച പിഴവാണോ ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് വ്യക്തമല്ല. സർക്കാരും ഗവർണറും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകൾ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക പദവികളെ ബാധിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് വളരുന്നത് ശരിയായ കീഴ്വഴക്കമല്ലെന്ന വിമർശനം ഇതിനോടകം ശക്തമായിട്ടുണ്ട്.
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