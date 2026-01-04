Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Jan 2026 11:05 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Jan 2026 11:05 PM IST

    ‘യുക്തിക്കുരുക്കും’ നോട്ടിസ് വിതരണവും; ബി.എൽ.ഒമാർ വീണ്ടും നെട്ടോട്ടത്തിൽ

    വീണ്ടും രേഖകൾ തേടിച്ചെല്ലുന്നത് വീട്ടുകാരെ ആശങ്കയിലാക്കുന്നതായി ബി.എൽ.ഒമാർ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഹി​യി​റ​ങ്ങി​നു​ള്ള നോ​ട്ടി​സ്​ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നി​ടെ ​എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​നി​ലെ യു​ക്​​തി​പ​ര​മാ​യ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ൾ (ലോ​ജി​ക്ക​ൽ ഡി​സ്ക്രെ​പ്പ​ൻ​സീ​സ്) പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ നെ​​ട്ടോ​ട്ട​ത്തി​ൽ. 2002ലെ​യും 2025ലെ​യും വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ പേ​രു​വ്യ​ത്യാ​സം മു​ത​ൽ ര​ക്ഷി​താ​വി​ന്‍റെ​യും മ​ക്ക​ളു​ടെ​യും വ​യ​സ്സി​ലെ അ​ന്ത​രം​വ​രെ തി​രു​ത്താ​നാ​ണ്​ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രോ​ട്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. അ​നു​ബ​ന്ധ രേ​ഖ​ക​ൾ വോ​ട്ട​റി​ൽ​നി​ന്ന്​ വാ​ങ്ങി അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​ണം. ഒ​പ്പം ബി.​എ​ൽ.​ഒ സ്വ​യം സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​വും ന​ൽ​ക​ണം. ഇ​തി​ന​കം ഡി​ജി​റ്റൈ​സ്​ ചെ​യ്യു​ക​യും ബി.​എ​ൽ.​എ​മാ​ർ മാ​പ്​​ ചെ​യ്യു​ക​യും ചെ​യ്​​ത​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​ക​ളാ​ണ്​ ഇ​തി​നാ​യി തി​രി​കെ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മു​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ശേ​ഷ​വും വീ​ണ്ടും രേ​ഖ​ക​ൾ തേ​ടി​ച്ചെ​ല്ലു​ന്ന​ത്​ വീ​ട്ടു​കാ​രെ ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ക്കു​ന്ന​താ​യി​ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ആ​പ്​ വ​ഴി​യാ​ണ് ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക്​ ‘‘പൊ​രു​ത്ത​​ക്കേ​ടു​ക​ളു​ള്ള’’ വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്ന​ത്.

    രേ​ഖ​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കാ​ൻ വീ​ണ്ടും വീ​ടു​ക​ൾ ക​യ​റി​യി​റ​ങ്ങ​ണ​മെ​ന്ന​ത്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ആ​പി​​ലെ പോ​രാ​യ്മ​ക​ളും വ​ട്ടം ക​റ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വോ​ട്ട​റെ നേ​രി​ൽ ക​ണ്ട്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചെ​ത്തു​മ്പോ​ഴേ​ക്കും ആ​പ്പി​ലെ ആ ​ലി​ങ്ക്​ അ​പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. എ​ന്തു​​കൊ​ണ്ടാ​ണ്​ ഇ​ത്​ പി​ൻ​വ​ലി​ച്ച​ത്​ എ​ന്ന​തി​ൽ ​ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്കും വ്യ​ക്​​ത​ത​തി​ല്ല.

    ബി.​എ​ൽ.​ഒ ആ​പി​ലേ​ക്ക് ഫോ​ണി​ലെ ഗാ​ല​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ നേ​രി​ട്ട്​ രേ​ഖ​ക​ൾ അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന​താ​ണ്​ മ​റ്റൊ​രു ​പ്ര​ശ്നം. ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്ത്​ ത​ൽ​സ​മ​യം അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യാ​നേ നി​ർ​വാ​ഹ​മു​ള്ളൂ. അ​തു​കൊ​ണ്ട്​ വാ​ട്ട്​​സാ​പ്പി​ലോ ​മ​റ്റോ രേ​ഖ​ക​ൾ കി​ട്ടി​യാ​ലും പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. ഇ​ങ്ങ​നെ കി​ട്ടു​ന്ന രേ​ഖ​ക​ൾ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ ​പ്രി​ന്‍റ്​ എ​ടു​ത്ത്, ആ ​പ്രി​ന്‍റ്​ ഫോ​ട്ടോ എ​ടു​ത്ത്​ അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്യ​ണം.

    2002ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലി​ല്ലാ​ത്ത​വ​ർ ഈ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ട ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​ര്​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോ​മി​ൽ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​വു​ക. അ​തേ സ​മ​യം, 2002ലെ​യും 2025ലെ​യും പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​ടെ പേ​രു​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ത്യാ​സ​മു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ മ​ക്ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ കു​രു​ക്കാ​കും. ര​ക്ഷി​താ​വ്​ മ​രി​ച്ച​താ​ണെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ലേ​റെ​യും. പി​താ​വും മ​ക​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള വ​യ​സ്സി​ലെ അ​ന്ത​രം 15 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ താ​​ഴെ​യാ​വു​ക​യോ, 50 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്​ മു​ക​ളി​ലാ​വു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ലും സം​ശ​യ​മു​ന്ന​യി​ച്ച്​ തി​രി​ച്ച​യ​ക്കും. 2002 ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ 2025 ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യോ എ​ഡി​റ്റ്​ ചെ​യ്യാ​ൻ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക്​ അ​ധി​കാ​ര​മി​ല്ല. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​യാ​ണ്​ യു​ക്​​തി​പ​ര​മാ​യ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​കു​ന്ന​ത്.​

    ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രും എ​ന്നാ​ൽ മാ​പ്പ്​ ചെ​യ്യാ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രു​മാ​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ഹി​യ​റി​ങ്ങ്​ നോ​ട്ടീ​സ്​ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​ന്​ സ​മാ​ന്ത​ര​മാ​യാ​ണ്​ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​നി​ലെ ഈ ​പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ൾ തീ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ഓ​ട്ട​പ്പാ​ച്ചി​ൽ. സം​സ്ഥാ​ന​ത്താ​കെ 19.32 ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്കാ​ണ്​ ഹി​യ​റി​ങ്​ നോ​ട്ടി​സ്​ ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള​ത്​. ഇ​തി​ൽ 20,000ൽ ​താ​ഴെ മാ​​ത്രം നോ​ട്ടി​സു​ക​ളെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​നാ​യി​ട്ടു​ള്ളൂ. ശേ​ഷി​ക്കു​ന്ന​വ 30,033 ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രു​ടെ ചു​മ​ലി​ലാ​ണ്. നോ​ട്ടി​സ്​ ന​ൽ​ക​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ഇ​വ​രു​ടെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ ബി.​എ​ൽ.​ഒ അ​പ്​​ലോ​ഡ്​ ചെ​യ്ത ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ ഹി​യ​റി​ങി​ന്​ വോ​ട്ട​റെ എ​ത്തി​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    TAGS:BLOSIRKerala
    News Summary - Logical discrepancies in enumeration during distribution of notice for SIR hearing
