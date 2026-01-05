Begin typing your search above and press return to search.
    മുറിച്ച മരങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം; മകളുടെ കല്യാണത്തിന് വൃക്ഷത്തൈകൾ സമ്മാനം നൽകി മരംമുറി തൊഴിലാളി

    മുറിച്ച മരങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്തം; മകളുടെ കല്യാണത്തിന് വൃക്ഷത്തൈകൾ സമ്മാനം നൽകി മരംമുറി തൊഴിലാളി
    ന​വ​വ​ധു നാ​ജി​ഹ​ക്ക് തൈ​ക​ൾ ന​ൽ​കി ആ​ല​ങ്കോ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​സി​യ വൃ​ക്ഷ​ത്തൈ വി​ത​ര​ണം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ച​ങ്ങ​രം​കു​ളം (മ​ല​പ്പു​റം): തൊ​ഴി​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ വൃ​ക്ഷ​യി​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ തൈ​ക​ൾ, മ​ക​ളു​ടെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്കെ​ല്ലാം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത‌് മ​രം​മു​റി തൊ​ഴി​ലാ​ളി. ആ​ല​ങ്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി ഹം​സ​യാ​ണ് ത​ന്റെ മ​ക​ൾ നാ​ജി​ഹ​യു​ടെ വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് എ​ത്തി​യ​വ​ർ​ക്ക് തൈ​ക​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്‌​ത​ത്.

    ക​ക്കി​ടി​പ്പു​റം കെ.​സി.​സി ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന വി​വാ​ഹ​ച്ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​വ​വ​ധു​വി​ന് തൈ​ക​ൾ ന​ൽ​കി ആ​ല​ങ്കോ​ട് ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ആ​സി​യ തൈ ​വി​ത​ര​ണം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്‌​തു.

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സു​ബൈ​ർ, ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്ന ഹം​സ ഇ​തി​നോ​ട​കം നി​ര​വ​ധി മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ജോ​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും മ​ര​ങ്ങ​ൾ മു​റി​ക്കു​ന്ന​ത് പ​ല​പ്പോ​ഴും മ​നഃ​പ്ര​യാ​സം സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്നും ഇ​തി​നാ​ലാ​ണ് മ​ക​ളു​ടെ വി​വാ​ഹ​ദി​ന​ത്തി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​മൊ​രു പ​ദ്ധ​തി ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്‌​ത​തെ​ന്നും ഹം​സ പ​റ​ഞ്ഞു. ത​ന്റെ തൊ​ഴി​ലി​നി​ടെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ മു​റി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​ന്ന പ്ലാ​വ്, മ​ട്ടി, മാ​വ് തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ തൈ​ക​ളാ​ണ് വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്. 1500ഓ​ളം പേ​ർ​ക്ക് തൈ​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​താ​യും പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​നി​ന്ന് മു​റി​ച്ചു​മാ​റ്റി​യ​ത് ഇ​വി​ടെ​ത​ന്നെ വ​ള​ർ​ന്നു​പ​ന്ത​ലി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും ഹം​സ പ​റ​യു​ന്നു.

