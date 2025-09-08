Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    ​ലോക്കോ പൈലറ്റ്​ ക്ഷാമം: വിരമിച്ചവരെ തിരികെയെത്തിക്കാൻ തിരക്കിട്ട നീക്കം

    Rushed move to bring back retired ones
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ​ലോ​ക്കോ പൈ​ല​റ്റു​മാ​രു​ടെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ ക്ഷാ​മം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാൻ ​വി​ര​മി​ച്ച​വ​രെ നി​യ​മി​ക്കാ​ൻ ദ​ക്ഷി​ണ റെ​യി​ൽ​വേ​യി​ൽ തി​ര​ക്കി​ട്ട നീ​ക്കം. ആ​റ്​ ഡി​വി​ഷ​നു​ക​ളി​ലു​മാ​യി 1300 ഓ​ളം ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ്​ ഇ​വ നി​ക​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ പ​ക​രം ​വി​ര​മി​ച്ച​വ​രെ തി​രി​കെ​യെ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. മെ​യി​ൻ ലൈ​നു​ക​ളി​ലെ ഡ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ല്ല, ഷ​ണ്ടി​ങ്​ ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കാ​യാ​ണ്​ 65 വ​യ​സ്സുവ​രെയുള്ള​വ​രെ ക​രാ​ർ പ്ര​കാ​രം നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നാ​ണ്​ റെ​യി​ൽ​വേ​യു​ടെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം.

    അ​തീ​വ​ശ്ര​ദ്ധ​യും ശാ​രീ​രി​ക ക്ഷ​മ​ത​യും ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​യാ​ണ്​ ഷ​ണ്ടി​ങ്​ ജോ​ലി​ക​ളെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ വി​ര​മി​ച്ച​വ​രെ ഈ ​ജോ​ലി​ക​ൾ​ക്കാ​യി നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യും റെ​യി​ൽ​വേ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ക​മ്പാ​ർ​ട്ടു​മെ​ന്‍റു​ക​ൾ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്ക​ൽ, ഒ​രു ട്രെ​യി​നി​ന്റെ മു​ന്നി​ലോ പി​ന്നി​ലോ എ​ൻ​ജി​ൻ ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ൽ, ഇ​വ മാ​റ്റി സ്ഥാ​പി​ക്ക​ൽ, കോ​ച്ചു​ക​ൾ വേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്കും മ​റ്റു​മാ​യി പി​റ്റ്​​ലൈ​നി​ലേ​ക്ക്​ കോ​ച്ചു​ക​ളെ​ത്തി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ഷ​ണ്ടി​ങ്​ ജോ​ലി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട്​ ഷ​ണ്ടി​ങ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന ലോ​ക്കോ പൈ​ല​റ്റു​മാ​ർ​ക്ക്​ ന​ല്ല ശാ​രീ​രി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യും കാ​ഴ്ച​ശ​ക്തി​യും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ക​ഴി​വും അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണ്. ഇ​താ​ണ്​ ദ​ക്ഷി​ണ റെ​യി​ൽ​വേ നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ സു​ര​ക്ഷ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​രാ​ൻ കാ​ര​ണം.

    അ​തോ​ടൊ​പ്പം പു​തി​യ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന്​ പ​ക​രം വി​ര​മി​ച്ച​വ​രെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ​ര​​ത്തെ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ം. 2018ലാ​ണ് അ​വ​സാ​ന​മാ​യി റെ​യി​ൽ​വേ​യി​ൽ ലോ​ക്കോ പൈ​ല​റ്റു​മാ​രെ നി​യ​മി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ൽ ആ​കെ 34000 ലോ​ക്കോ പൈ​ല​റ്റു​മാ​രു​ടെ ഒ​ഴി​വാ​ണു​ള്ള​ത്. ​പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം ശ​രാ​ശ​രി 3500 ലോ​ക്കോ പൈ​ല​റ്റു​മാ​രാ​ണ്​ വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. വ​രും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്​ വീ​ണ്ടും ഉ​യ​രും.

    സ്വ​കാ​ര്യ ട്രെ​യി​നു​ക​ൾ ഓ​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള റെ​യി​ൽ​വേ നീ​ക്ക​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ലോ​ക്കോ സ്റ്റാ​ഫ്​ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ നി​ക​ത്തേ​ണ്ടെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക്ക്​ കാ​ര​ണം. മ​തി​യാ​യ ലോ​ക്കോ സ്​​റ്റാ​ഫ്​ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത്​ കാ​ര​ണം പു​തി​യ സ​ബ​ർ​ബ​ൻ, മെ​യി​ൽ, എ​ക്സ്​​പ്ര​സ്​ സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യും ഉണ്ട്.​ റെ​യി​ൽ​വേ നീ​ക്ക​ത്തി​നെ​തി​രെ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യാ ലോ​ക്കോ റ​ണ്ണി​ങ്​ സ്റ്റാ​ഫ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ട​ക്കം യൂ​നി​യ​നു​ക​ൾ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലാ​ണ്. നി​യ​മ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കി പു​തി​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ നി​യ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് യൂ​നി​യ​നു​ക​ളു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​വ​ശ്യം.

    Show Full Article
