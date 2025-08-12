Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    12 Aug 2025 10:27 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Aug 2025 10:27 PM IST

    റേഷൻകട പരിശോധനക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസറെത്തിയത് മദ്യ ലഹരിയിൽ; നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞുവെച്ചയുടൻ കുഴഞ്ഞുവീണു, വാഹനത്തിൽനിന്ന് ചാടാനും ശ്രമം

    റേഷൻകട പരിശോധനക്ക് സപ്ലൈ ഓഫിസറെത്തിയത് മദ്യ ലഹരിയിൽ; നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞുവെച്ചയുടൻ കുഴഞ്ഞുവീണു, വാഹനത്തിൽനിന്ന് ചാടാനും ശ്രമം
    മദ്യപിച്ച് റേഷൻ കട പരിശോധനക്ക് എത്തിയ സപ്ലൈ ഓഫീസറെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞുവച്ചപ്പോൾ



    കോതമംഗലം: മദ്യലഹരിയിൽ റേഷൻകട പരിശോധന​ക്ക്​ എത്തിയ താലൂക്ക്​ സപ്ലൈ ഓഫിസറെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞുവെച്ച്​ പൊലീസിന്​ കൈമാറി.

    ഇരമല്ലൂരിലെ 41ാം നമ്പർ കട വൈകിയാണ് തുറക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ്​​ നടപടിയെടുക്കാനാണ്​ ചൊവ്വാഴ്ച സപ്ലൈ ഓഫിസർ ഷിജു പി. തങ്കച്ചൻ എത്തിയത്. കട പൂട്ടാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരായ വ്യാപാരികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും എതിർപ്പിനിടെ ഇദ്ദേഹം കുഴഞ്ഞുവീണു. ശാരീരികാസ്വാസ്ഥ്യം പ്രകടിപ്പിച്ച ഓഫിസറെ വൈദ്യപരിശോധനക്ക്​ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലാണ് ആദ്യമെത്തിച്ചത്.

    ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ വാഹനത്തിൽനിന്ന്​ ഇറങ്ങി ഓടാനും ശ്രമം നടത്തി. നാട്ടുകാർ ഓടിച്ചുപിടിച്ച് കോതമംഗലം പൊലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നടത്തിയ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയിലാണ്​ മദ്യപിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്. പൊലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്​. സംഭവം സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമീഷണറേറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ജില്ല സപ്ലൈ ഓഫിസർ ബിന്ദു മോഹനൻ അറിയിച്ചു.

    പിന്നീട് റേഷന്‍ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍മാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ റേഷന്‍കട സസ്പെൻഡ്​ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി പൂര്‍ത്തീകരിച്ചു. കട സീല്‍ ചെയ്യുകയുംചെയ്തു. ഇതിനിടെ റേഷന്‍ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷന്‍ നടപടി പിന്‍വലിക്കണമെന്ന്​ ആവശ്യപ്പെട്ട് മന്ത്രിയെ സമീപിച്ചു. മന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ഇടപെട്ട് വൈകുന്നേരത്തോടെ റേഷന്‍കട തുറക്കാൻ നടപടിയായി. സപ്ലൈ ഓഫിസറുടെ നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച്​ ബുധനാഴ്ച സപ്ലൈ ഓഫിസിന് മുന്നില്‍ ധർണ നടത്തുമെന്ന്​ റേഷന്‍ വ്യാപാരികള്‍ പറഞ്ഞു.


    ration shop, kothamangalam, supply officer
