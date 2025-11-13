Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Nov 2025 10:10 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 10:10 AM IST

    മുന്നണികളെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ

    മുന്നണികളെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തി പ്രാദേശിക പാർട്ടികൾ
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ​ടി​വാ​തി​ൽ​ക്ക​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ല​വേ​ദ​ന​യാ​യി പ്രാ​ദേ​ശി​ക പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ രം​ഗ​ത്ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ൽ പ​ല ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലും മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ​ക്ക് വെ​ല്ലു​വി​ളി ഉ​യ​ർ​ത്താ​ൻ ഇ​വ​ർ​ക്ക് സാ​ധി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പ​ട്ടാ​മ്പി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ വീ ​ഫോ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി, വ​ട​ക​ര​പ്പ​തി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​ബി.​സി, ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ സ്വ​ത​ന്ത്ര മു​ന്ന​ണി, അ​മ്പ​ല​പ്പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​കീ​യ വി​ക​സ​ന സ​മി​തി എ​ന്നി​വ ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ സീ​റ്റ് നേ​ടി​യ​വ​രാ​ണ്. ഇ​തി​ൽ വീ ​ഫോ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി​യും ആ​ർ.​ബി.​സി​യും ഭ​ര​ണ​ത​ല​പ്പ​ത്തു​മെ​ത്തി.

    കെ.​പി.​സി.​സി അം​ഗ​മാ​യി​രു​ന്ന ടി.​പി. ഷാ​ജി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് വീ ​ഫോ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച​ത്. സീ​റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ പ​ട​ല​പ്പി​ണ​ക്ക​ങ്ങ​ളെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് ഷാ​ജി കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് വി​ട്ട​ത്. ആ​റു സീ​റ്റാ​ണ് പ​ട്ടാ​മ്പി ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ വീ ​ഫോ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി നേ​ടി​യ​ത്. യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 11ഉം ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് 10ഉം ​ബി.​ജെ.​പി​ക്ക് ഒ​രു സീ​റ്റു​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    വീ ​ഫോ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി സ​ഖ്യം ചേ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ ഭ​ര​ണം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പ​മാ​യി. ടി.​പി. ഷാ​ജി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​മ്പ് വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സ്ഥാ​ന​വും അം​ഗ​ത്വ​വും രാ​ജി​വെ​ച്ച് ടി.​പി. ഷാ​ജി തി​രി​കെ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. വീ ​ഫോ​ർ പ​ട്ടാ​മ്പി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ല​യി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ഷാ​ജി​യു​ടെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ഇ​ത് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കു​മോ എ​ന്നാ​ണ​റി​യേ​ണ്ട​ത്.

    ജ​ല​പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്‍റെ പേ​രി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ആ​ർ.​ബി.​സി എ​ന്ന പ്രാ​ദേ​ശി​ക പാ​ർ​ട്ടി വ​ട​ക​ര​പ്പ​തി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭ​ര​ണ​ത​ല​പ്പ​ത്താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ൾ. 17 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ചു സീ​റ്റാ​ണ് അ​വ​ർ നേ​ടി​യ​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ഏ​ഴു സീ​റ്റ് നേ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് നാ​ലി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങേ​ണ്ടി​വ​ന്നു. ഒ​രു സ്വ​ത​ന്ത്ര​നു​മു​ണ്ട്.

    ആ​ർ.​ബി.​സി അം​ഗ​മാ​ണ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പം ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. 36 വാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ള്ള ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ൽ ര​ണ്ടു സീ​റ്റാ​ണ് സ്വ​ത​ന്ത്ര മു​ന്ന​ണി​ക്കു​ള്ള​ത്. അ​മ്പ​ല​പ്പാ​റ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ജ​ന​കീ​യ വി​ക​സ​ന സ​മി​തി​ക്ക് ഒ​രു സീ​റ്റു​ണ്ട്. മു​ത​ല​മ​ട ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റും അ​വി​ശ്വാ​സ പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ പു​റ​ത്താ​യ​ശേ​ഷം 20-20യി​ലേ​ക്ക് മാ​റി. ഇ​ത്ത​വ​ണ 20-20യു​ടെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യാ​ണ് ഇ​രു​വ​രും മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Local political parties in local body election
