Madhyamam
    20 Aug 2025 12:14 PM IST
    കാ​ട്ടാ​ന വി​ള​യാ​ട്ട​ത്തി​ൽ വി​റ​ച്ച് ചു​ണ്ടേ​ൽ

    ചേ​ലോ​ട്, വൈ​ത്തി​രി, ചു​ണ്ടേ​ൽ ടൗ​ൺ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ട്ടാ​ന​ശ​ല്യം
    ചു​ണ്ടേ​ലി​ലെ അ​ക്ബ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖി​ന്റെ വീ​ടി​ന് മു​ന്നി​ലെ ഗേ​റ്റ് കാ​ട്ടാ​ന ത​ക​ർ​ത്ത നി​ല​യി​ൽ  

    വൈ​ത്തി​രി: ആ​ഴ്ച​ക​ളാ​യി തു​ട​രു​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന​ക്ക​ലി​യി​ൽ വി​റ​ങ്ങ​ലി​ച്ച് ചു​ണ്ടേ​ൽ അ​ങ്ങാ​ടി​യും പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ളും. മി​ക്ക​വാ​റും എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ചേ​ലോ​ട്, വൈ​ത്തി​രി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ട്. ഒ​രു​രാ​ത്രി പോ​ലും ഭീ​തി​യി​ല്ലാ​തെ ഉ​റ​ങ്ങാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്‌​ഥ​യി​ലാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ. കാ​ട്ടാ​ന​ക്കൂ​ട്ട​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ല​രും ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്കാ​ണ് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ട് മാ​സ​മാ​യി മു​മ്പെ​ങ്ങു​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ധം കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യം ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ രൂ​ക്ഷ​മാ​ണ്.

    കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ ചു​ണ്ടേ​ൽ അ​ങ്ങാ​ടി​ക്കു സ​മീ​പം വ​രെ വ​രു​ന്ന​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭീ​തി​യു​ള​വാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ടൗ​ണി​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ് ബാ​ങ്കി​നു പി​ന്നി​ലെ ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ര​ണ്ടാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ അ​ഞ്ചു ത​വ​ണ​യാ​ണ് കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളെ​ത്തി​യ​ത്. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ഷ്‌​ടി​ച്ച് 50 മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം അ​ക​ലെ​യാ​ണി​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി​യ കാ​ട്ടാ​ന പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി​യാ​യ അ​ക്ബ​ർ സി​ദ്ദീ​ഖി​ന്റെ വീ​ടി​നു മു​ന്നി​ലെ ഗേ​റ്റ് ത​ക​ർ​ത്തു.

    ഇ​ത് മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യാ​ണ് സി​ദ്ദീ​ഖി​ന്റെ വീ​ടി​നു നേ​രെ കാ​ട്ടാ​ന​യു​ടെ ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജൂ​ലൈ 20ന് ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ കാ​ട്ടാ​ന വീ​ടി​ന്റെ മ​തി​ലും ത​ക​ർ​ത്തി​രു​ന്നു. ദേ​ശീ​യ​പാ​ത​യോ​ര​ത്തെ ചേ​ലോ​ട് മേ​ഖ​ല​യി​ലും കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ വി​ഹ​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യി​ൽ ദേ​ശീ​യ​പാ​ത മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ കാ​ട്ടാ​ന​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പെ​ട്ട കാ​ർ പെ​ട്ടെ​ന്ന് നി​ർ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഇ​തി​നു പി​ന്നി​ൽ ര​ണ്ടു കാ​റു​ക​ൾ ഇ​ടി​ച്ചു​ള്ള അ​പ​ക​ടം സം​ഭ​വി​ച്ചി​രു​ന്നു. സ​മീ​പ​ത്തെ എ​സ്‌​റ്റേ​റ്റ് പാ​ടി​യി​ലെ​ത്തി​യ കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ ര​ണ്ടു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    കാ​ട്ടാ​ന​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക കൃ​ഷി​നാ​ശ​വും വ​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. വ​നം​വ​കു​പ്പ് സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​നീ​ണ്ട പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​ടു​വി​ലാ​ണ് അ​ന്ന് കാ​ട്ടാ​ന​ക​ളെ തി​രി​കെ കാ​ടു​ക​യ​റ്റാ​നാ​യ​ത്.

