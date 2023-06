cancel camera_alt ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വെ​ങ്ങ​പ്പ​ള്ളി ടൗ​ണി​ൽ മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന ക​ട​യു​ടെ പി​ൻ​ഭാ​ഗം By മാധ്യമം ലേഖകൻ പി​ണ​ങ്ങോ​ട്: വെ​ങ്ങ​പ്പ​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ മോ​ഷ​ണം പ​തി​വാ​കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പു​ല​ർ​ച്ചെ വെ​ങ്ങ​പ്പ​ള്ളി ടൗ​ണി​ലെ നാ​ല് ക​ട​ക​ൾ കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് പ​ണം മോ​ഷ്ടി​ച്ചു. സം​സം ടീ ​സ്റ്റാ​ൾ, സി.​ടി സ്റ്റോ​ർ, വാ​ട​ക സ്റ്റോ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. സ​മീ​പ​ത്തെ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് തു​റ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മം ന​ട​​െന്ന​ങ്കി​ലും സാ​ധി​ച്ചി​ല്ല. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച പു​ല​ർ​ച്ചെ​യാ​ണ് മോ​ഷ​ണം. മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ൾ ക​ട​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച സി.​സി.​ടി​വി​ക​ൾ മറയ്​ക്കു​ക​യും പൂ​ട്ട് ത​ക​ർ​ത്തും ക​ട​യു​ടെ പി​ൻ​ഭാ​ഗം പൊ​ളി​ച്ചു​മാ​ണ് അ​ക​ത്ത് ക​യ​റി​യ​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ക​ൽ​പ​റ്റ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. വെ​ങ്ങ​പ്പ​ള്ളി​യി​ലും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​നി​ടെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ മോ​ഷ​ണ​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ആ​നോ​ത്ത് ജ​ങ്ഷ​നി​ൽ ആ​ളി​ല്ലാ​ത്ത വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തുറ​ന്ന് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ അ​ത്തി​മൂ​ല കാ​ര​റ്റ ശി​വ​ക്ഷേ​ത്രം കു​ത്തി പൊ​ളി​ച്ചു 5,000 രൂ​പ​യോ​ളം ക​വ​ർ​ന്നു. പി​ണ​ങ്ങോ​ട് ടൗ​ണി​ലെ മൊ​ബൈ​ൽ ഷോ​പ്പ് കു​ത്തി​ത്തുറ​ന്ന മോ​ഷ്‌​ടാ​ക്ക​ൾ ല​ക്ഷ​ക്കണ​ക്കി​ന് രൂ​പ​യു​ടെ മെ​ബൈ​ൽ ഫോ​ണും 1,500 രൂ​പ​യും ക​വ​ർ​ന്നി​രു​ന്നു. ഇ​വ​രു​ടെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞി​ട്ടും മോ​ഷ്ടാ​ക്ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നാ​യി​ട്ടി​ല്ല. Show Full Article

News Summary -

Theft is increasing in Vengpalli; Collected money from all four shops