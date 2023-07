ചുരത്തിൽ ബസും ചരക്കു ലോറിയും കേടായി

cancel camera_alt വ​യ​നാ​ട് ചു​ര​ത്തി​ൽ കേ​ടാ​യ ച​ര​ക്കു ലോ​റി By മാധ്യമം ലേഖകൻ വൈ​ത്തി​രി: വ​യ​നാ​ട് ചു​ര​ത്തി​ൽ കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സ് ആ​റാം വ​ള​വി​ലും ച​ര​ക്കു ലോ​റി എ​ട്ടാം വ​ള​വി​ന​ടു​ത്തും കേ​ടാ​യി ഗ​താ​ഗ​തം ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലേ​ക്കു പോ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന സൂ​പ്പ​ർ ഡീ​ല​ക്സ് ബ​സാ​ണ് ആ​റാം വ​ള​വി​ൽ രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​തി​ന് കു​ടു​ങ്ങി​യ​ത്. ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​ല​ധി​കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ൺ​വേ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് ഓ​ടി​യ​ത്. എ​ട്ടാം വ​ള​വി​നു​മു​ക​ളി​ൽ ച​ര​ക്കു​ലോ​റി ബ്രേ​ക്ക് ഡൗ​ണാ​യി മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ഗ​താ​ഗ​തം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​രു വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും പി​ന്നീ​ട് നീ​ക്കി.

News Summary -

The bus and the goods lorry were damaged on the pass