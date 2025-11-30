Begin typing your search above and press return to search.
    Wayanad
    date_range 30 Nov 2025 7:22 AM IST
    വൈ​ത്തി​രി; എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ട്ട​യി​ൽ വി​ള്ള​ൽ വീ​ഴ്ത്താ​നൊ​രുങ്ങി യു.​ഡി.​എ​ഫ്

    വൈ​ത്തി​രി; എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ട്ട​യി​ൽ വി​ള്ള​ൽ വീ​ഴ്ത്താ​നൊ​രുങ്ങി യു.​ഡി.​എ​ഫ്
    വൈ​ത്തി​രി: പൊ​ഴു​ത​ന, വൈ​ത്തി​രി, വെ​ങ്ങ​പ്പ​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ 44 വാ​ർ​ഡു​ക​ള​ട​ങ്ങി​യ വൈ​ത്തി​രി ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഡി​വി​ഷ​ൻ രൂ​പീ​ക​ര​ണ കാ​ലം മു​ത​ൽ ഒ​രു ത​വ​ണ ഒ​ഴി​കെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി നൊ​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നു. ഡി​വി​ഷ​നി​ലെ മൂ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും നി​ല​വി​ൽ ഭ​രി​ക്കു​ന്ന​തും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ്. വൈ​ത്തി​രി​യി​ൽ ആ​കെ​യു​ള്ള 14 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ 10ലും ​എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ്‌. പൊ​ഴു​ത​ന​യി​ലാ​ക​ട്ടെ 13 വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ എ​ട്ടും വെ​ങ്ങ​പ്പ​ള്ളി​യി​ലെ 13ൽ ​ഏ​ഴും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ്‌.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ പൊ​ഴു​ത​ന ഡി​വി​ഷ​നാ​യി​രു​ന്ന​ത് ഇ​ത്ത​വ​ണ പേ​ര് മാ​റ്റി വൈ​ത്തി​രി എ​ന്നാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. വ​നി​ത (ജ​ന​റ​ൽ) സം​വ​ര​ണ ഡി​വി​ഷ​നാ​ണ് വൈ​ത്തി​രി. ഏ​ക​ദേ​ശം നാ​ൽ​പ്പ​ത്തി ര​ണ്ടാ​യി​ര​ത്തി​ന​ടു​ത്തു വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ള്ള ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ സി.​പി.​എ​മ്മി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള എ​ൻ.​സി. പ്ര​സാ​ദാ​ണ് നി​ല​വി​ലെ അം​ഗം. ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ കെ.​എ​ൽ. പൗ​ലോ​സി​നെ 1500ല​ധി​കം വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്ക് പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് പ്ര​സാ​ദ് ജ​യി​ച്ചു ക‍യ​റി​യ​ത്.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ട്ട​യെ​ന്നാ​ണ് വൈ​ത്തി​രി ഡി​വി​ഷ​ൻ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ ശ​ക്ത​മാ​യ പോ​രാ​ട്ട​മാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഇ​രു​മു​ന്ന​ണി​ക​ളും സാ​ക്ഷ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. നി​ല​വി​ലെ ക​ൽ​പ​റ്റ ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലെ ച​ന്ദ്രി​ക കൃ​ഷ്ണ​നും പൊ​ഴു​ത​ന പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ അ​ന​സ് ജോ​സ്‌​ന സ്റ്റെ​ഫി​യും ത​മ്മി​ലാ​ണ് പോ​രാ​ട്ടം. പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ജി​ല്ല ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​യാ​യ ബി.​ജെ.​പി​യി​ലെ സ​ബി​ത​യും മ​ത്സ​ര രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്.

    അ​ന​സ് ജോ​സ്‌​ന സ്റ്റെ​ഫി​യു​ടെ യു​വ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ ചു​റു​ചു​റു​ക്കും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രി​ക്കെ ന​ട​ത്തി​യ വി​ക​സ​ന നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളും വോ​ട്ടു ക​ണ​ക്കി​ൽ ഏ​റെ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ണ​ക്ക് കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന പ​രി​ച​യ​വും ബ്ലോ​ക്ക് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സു​പ​രി​ചി​ത​യു​മാ​യ മ​ഹി​ളാ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൂ​ടി​യാ​യ ച​ന്ദ്രി​കാ കൃ​ഷ്ണ​ന് ഇ​ത്ത​വ​ണ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് കോ​ട്ട പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണു യു.​ഡി​എ​ഫ്.

