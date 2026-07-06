Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightvythirichevron_rightക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ലോ​റി...
    vythiri
    Posted On
    date_range 6 July 2026 9:14 AM IST
    Updated On
    date_range 6 July 2026 9:14 AM IST

    ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ലോ​റി കു​ടു​ങ്ങി;കു​രി​ക്കി​ല​മ​ർ​ന്ന് ചു​രം

    text_fields
    bookmark_border
    ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ലോ​റി കു​ടു​ങ്ങി;കു​രി​ക്കി​ല​മ​ർ​ന്ന് ചു​രം
    cancel
    camera_alt

    വ​യ​നാ​ട് ചു​ര​ത്തി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യു​ണ്ടാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്

    വൈ​ത്തി​രി: വ​യ​നാ​ട് ചു​ര​ത്തി​ൽ ആ​റാം വ​ള​വി​ൽ ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ലോ​റി കു​ടു​ങ്ങി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളോ​ളം ചു​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള ഗ​താ​ഗ​തം സ്തം​ഭി​ച്ചു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ ആ​റു മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ചു​രം ക​യ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്ന ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ലോ​റി കേ​ടാ​യ​ത്. അ​വ​ധി ദി​ന​മാ​യ​തി​നാ​ൽ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ചു​ര​ത്തി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി. നി​ര​വ​ധി ദീ​ർ​ഘ​ദൂ​ര ബ​സു​ക​ളും ആം​ബു​ല​ൻ​സ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും കു​രു​ക്കി​ൽ​പെ​ട്ടു. ഉ​ച്ച​ക്ക് പ​ന്ത്ര​ണ്ട​ര​യോ​ടെ ലോ​റി നീ​ക്കി​യെ​ങ്കി​ലും വാ​ഹ​ന​പ്പെ​രു​പ്പം മൂ​ലം ഗ​താ​ഗ​ത​കു​രു​ക്ക് മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ നീ​ണ്ടു. ചു​രം ക​ട​ക്കാ​ൻ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ളെ​ടു​ത്തു.

    ആ​റാം വ​ള​വി​ൽ കു​ടു​ങ്ങി​യ ക​ണ്ടെ​യ്ന​ർ ലോ​റി

    ഇ​തി​നി​ടെ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് റോ​യ​ൽ ക്ല​ബ് അ​ടി​വാ​രം മു​ത​ൽ ല​ക്കി​ടി വ​രെ ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ട്ട​യോ​ട്ടം താ​റു​മാ​റാ​യി. സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും പോ​ണ്ടി​ച്ചേ​രി​യി​ൽ​നി​ന്നും എ​ത്തി​യ നൂ​റ്റി​യി​രു​പ​തോ​ളം പേ​രാ​ണ് ഓ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്. അ​ടി​വാ​രം പൊ​ലീ​സ്, ഹൈ​വേ പൊ​ലീ​സ്, ചു​രം സം​ര​ക്ഷ​ണ സ​മി​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ഗ​താ​ഗ​തം നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Container LorryRoad Transportmountain pass
    News Summary - Container lorry gets stuck; mountain pass trapped in gridlock
    Similar News
    Next Story
    X