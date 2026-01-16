Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vellamunda
    പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മോ വെ​ള്ള​മു​ണ്ട പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ്?

    ഓ​ഫി​സ് മാ​റ്റ​വും ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സ് കെ​ട്ടി​ടം ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ലും; പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ ക​ട​മ്പ​ക​ളേ​റെ
    പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​മോ വെ​ള്ള​മു​ണ്ട പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ്?
    വെ​ള്ള​മു​ണ്ട പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ടം

    വെ​ള്ള​മു​ണ്ട: വെ​ള്ള​മു​ണ്ട ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ കീ​റാ​മു​ട്ടി​യാ​യി ഓ​ഫി​സ് മാ​റ്റ​വും ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സ് കെ​ട്ടി​ടം ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ലും. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​യു​ടെ കാ​ല​ത്ത് അ​ൺ​ഫി​റ്റ​ടി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴും പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. എ​ത്ര​യും പെ​ട്ടെ​ന്ന് കെ​ട്ടി​ടം ഒ​ഴി​യ​ണ​മെ​ന്ന ജി​ല്ല ദു​ര​ന്ത നി​വാ​ര​ണ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വ​ഴി​തേ​ടു​ക​യാ​ണ് പു​തി​യ ഭ​ര​ണ സ​മി​തി. സ്വ​കാ​ര്യ വ്യ​ക്തി​യു​ടെ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഓ​ഫി​സ് മാ​റ്റാ​നു​ള്ള നീ​ക്കം ക​ഴി​ഞ്ഞ ഇ​ട​ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, പു​തി​യ കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ പ​ണി ഉ​ട​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​യ​ർ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഓ​ഫി​സ് കം ​ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി ര​ണ്ടു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​കാ​ല​മാ​യി വെ​ള്ള​മു​ണ്ട​യു​ടെ സ്വ​പ്ന​പ​ദ്ധ​തി​യാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്ക് ഭ​ര​ണം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​തും യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​ന്ന് ഭ​ര​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​തു​മാ​യ പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​വും ഇ​താ​യി​രു​ന്നു. സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി കി​ട്ടി​യ ഭൂ​മി​യി​ൽ പു​തി​യ ഓ​ഫി​സും പ​ഴ​യ ഓ​ഫി​സ് നി​ന്നി​ട​ത്ത് ബ​സ് സ്റ്റാ​ൻ​ഡും നി​ർ​മി​ക്കാ​നു​ദ്ദേ​ശി​ച്ച് അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ന്ന് യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് അ​ത് തു​ട​ങ്ങി​വെ​ക്കാ​ൻ പോ​ലും ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത് പ്ര​ചാ​ര​ണാ​യു​ധ​മാ​ക്കി​യാ​ണ് അ​ന്ന് ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷം ഭ​ര​ണം പി​ടി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ഞ്ചു വ​ർ​ഷം സ​മ​യം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും പ​ദ്ധ​തി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൽ ഇ​ട​ത് ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്കും ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. പു​തി​യ ഓ​ഫി​സ് കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ ആ​ദ്യ​നി​ല​യു​ടെ വാ​ർ​പ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ​ഴ​യ കെ​ട്ടി​ട​വും ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സും പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വ​കു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങി അ​ൺ​ഫി​റ്റ​ടി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പൊ​ളി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ല. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ എ​ക്സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ കെ​ട്ടി​ടം പൊ​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ​ദ്ധ​തി ത​യാ​റാ​ക്കി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. അ​തി​ലു​ള്ള കാ​ല​താ​മ​സം ച​ർ​ച്ച​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​ൺ​ഫി​റ്റ​ടി​ച്ച കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ൽ ഓ​ഫി​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി തെ​റ്റാ​യ​തി​നാ​ൽ വാ​ട​ക​ക്കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഷോ​പ്പി​ങ് കോം​പ്ല​ക്സി​ൽ നി​ല​വി​ൽ എ​ട്ട് ക​ട​മു​റി​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ഈ ​ക​ട​മു​റി​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം കേ​സും നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്. ഇ​പ്പോ​ഴും ര​ണ്ടാ​യി​രം രൂ​പ​ക്ക് താ​ഴെ​യാ​ണ് ഇ​വ​യു​ടെ വാ​ട​ക. എ​ന്നാ​ൽ, ഈ ​നാ​മ​മാ​ത്ര വാ​ട​ക​യും 21 വ​ർ​ഷ​ത്തോ​ള​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ബ​ദ്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. വാ​ട​ക ഇ​ന​ത്തി​ലും മ​റ്റു​മാ​യി 24 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യോ​ളം പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ക്കാ​നു​ണ്ട​ത്രേ.

    2023ൽ ​ക​ഴി​ഞ്ഞ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി ക​ട​മു​റി​ക​ളു​ടെ വാ​ട​ക 7500 രൂ​പ​യാ​യി നി​ജ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്ന് ക​ട​യു​ട​മ​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഈ ​തീ​രു​മാ​നം അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് നേ​രി​ട്ട് ക​ട​മു​റി​യെ​ടു​ത്ത മൂ​ന്ന് ഉ​ട​മ​ക​ൾ ഇ​ക്കാ​ല​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ മ​രി​ച്ചു​പോ​യി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഇ​നി​യും ക​ട​മ്പ​ക​ളേ​റെ ക​ട​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. ഷോ​പ്പി​ങ് കോ​പ്ല​ക്സി​ലെ ക​ട​മു​റി ത​ർ​ക്ക​ത്തി​ലും കേ​സി​ലും നേ​താ​ക്ക​ളി​ൽ ചി​ല​രാ​ണെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ പു​തി​യ ഭ​ര​ണ​സ​മി​തി എ​ന്ത് നി​ല​പാ​ട് സ്വീ​ക​രി​ക്കും എ​ന്നാ​ണ് നാ​ട് ഉ​റ്റു​നോ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:developmentbuildingvellamundapanchayat office
    News Summary - Will the Vellamunda Panchayat office operate in the new building?
