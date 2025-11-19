Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vellamunda
    Posted On
    date_range 19 Nov 2025 9:38 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Nov 2025 9:48 AM IST

    ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട ചു​മ​ത​ല വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക്: താളംതെറ്റി വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സുകളുടെ പ്രവർത്തനം

    ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട ചു​മ​ത​ല വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക്: താളംതെറ്റി വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സുകളുടെ പ്രവർത്തനം
    വെ​ള്ള​മു​ണ്ട: ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര​പ​രി​ഷ്‍ക​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ (എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ) മു​ഴു​കി​യ​തോ​ടെ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സു​ക​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം താ​ളം​തെ​റ്റി. സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ നെ​ട്ടോ​ട്ട​മോ​ടു​ക​യാ​ണ്. വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യാ​ണ് പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രാ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​വ​ർ​ക്ക് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ചു​മ​ത​ല​യാ​ണു​ള്ള​ത്. ഇ​തോ​ടെ അ​ത്ത​രം ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ മ​തി​യാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഇ​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്.

    വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്കാ​ണ് ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രു​ടെ മൊ​ത്തം ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള​ത്. മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ക​യും മേ​ൽ​നോ​ട്ടം വ​ഹി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​ണ്. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​തി​യാ​യ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഇ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സി​ൽ നി​ന്ന് ആ​ളു​ക​ളെ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും വേ​ണം. ഇ​തി​നി​ട​യി​ൽ ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ വി​വി​ധ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് എ​ത്തു​ന്ന സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട പ​ല സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​ജ​ന​ത്തി​ന് കി​ട്ടാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യു​മു​ണ്ട്.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ഫോം ​വി​ത​ര​ണ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​മ്മ​ർ​ദം പ​ര​സ്യ​മാ​യ ര​ഹ​സ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ഫോം ​വി​ത​ര​ണം ആ​ദ്യം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ആ​രെ​ന്ന മ​ത്സ​ര​വും അ​ണി​യ​റ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ​ല​യി​ട​ത്തും ഫോം ​വി​ത​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി എ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഉ​യ​ർ​ത്തു​മ്പോ​ഴും ആ​ദി​വാ​സി​ക​ള​ട​ക്കം പ​ല​ർ​ക്കും ഇ​പ്പോ​ഴും ഫോം ​ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. നാ​ട്ടി​ൻ പു​റ​ങ്ങ​ളി​ൽ സാ​മൂ​ഹ്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് ഫോം ​വി​ത​ര​ണ​വും പൂ​രി​പ്പി​ക്ക​ലും ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു.

    പൂ​രി​പ്പി​ച്ച ഫോ​മു​ക​ൾ സൈ​റ്റി​ൽ അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ലും സാ​ഹ​സി​ക​മാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഒ​രു​വോ​ട്ട​റു​ടെ ഫോം ​അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാ​ൻ ചു​രു​ങ്ങി​യ​ത് 10 മി​നി​റ്റ് വേ​ണം. 1200 പേ​രു​ള്ള ഒ​രു വാ​ർ​ഡി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും ഡി​ജി​റ്റൈ​സ് ചെ​യ്യാ​ൻ 200 മ​ണി​ക്കൂ​ർ വേ​ണം. ഒ​രു സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് പോ​ലും പാ​ഴാ​ക്കാ​തെ എ​ട്ടു ദി​വ​സം ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ചാ​ലാ​ണ് അ​പ് ലോ​ഡി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​നാ​വു​ക. ഫോം ​തി​രി​ച്ച് ന​ൽ​കാ​ൻ ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലാം തീ​യ​തി വ​രെ സ​മ​യ​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​മ്പ് ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ് അ​പ് ലോ​ഡി​ങ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ക​യു​ള്ളൂ.

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ പൂ​രി​പ്പി​ച്ചു ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഫോ​മു​ക​ളി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സൈ​റ്റി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന​തും ആ​ശ​ങ്ക​യു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്. മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലു​ള്ള പ​ല പേ​രു​ക​ളും അ​തേ​പ​ടി ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റാ​നാ​വാ​ത്ത​തും പ്ര​യാ​സ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഈ ​നി​ല​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് വി​വ​ര​ശേ​ഖ​ര​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. ഒ​മ്പ​തി​ന് ക​ര​ട്പ​ട്ടി​ക പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​നു​മാ​കി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ത​ന്നെ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് മു​ന്നി​ൽ​ക്ക​ണ്ടാ​ണ് എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഘ​ട്ട​മെ​ങ്കി​ലും നീ​ട്ട​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​രു​ന്ന​ത്.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച പൊ​തു​ജ​ന​ത്തി​ന്റെ സം​ശ​യ​ങ്ങ​ളും ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ തീ​ർ​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. സ​ദാ സം​ശ​യ നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​ന് പ​ല​ഭാ​ഗ​ത്തു നി​ന്നും മൊ​ബൈ​ലി​ൽ ആ​ളു​ക​ൾ വി​ളി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ ഇ​തി​നു വേ​ണ്ടി മാ​ത്രം ചെ​ല​വി​ടേ​ണ്ട സ്ഥി​തി​യാ​ണ്.

    ജോ​ലി​ഭാ​ര​ത്താ​ലു​ള്ള സ​മ്മ​ർ​ദവും അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളും കൂ​ടി​യാ​കു​മ്പോ​ൾ ക​ടു​ത്ത സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ണ് ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ. റ​വ​ന്യൂ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​ണ് ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രി​ൽ ന​ല്ലൊ​രു പ​ങ്കും. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റ് ഉ​ത്ത​ര​വ​ദി​ത്ത​ങ്ങ​ളും അ​ത​ത് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കു​ണ്ട്.

    ക​ർ​ഷ​ക ര​ജി​സ്ട്രി ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തവും വി​ല്ലേ​ജ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ല​വി​ൽ കേ​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കാ​യു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​ന്ദ്ര-​കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ളു​ടെ വി​വി​ധ കാ​ർ​ഷി​ക ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ് klfr.agristack.gov.in എ​ന്ന പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പി.​എം കി​സാ​ൻ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ക​ർ​ഷ​ക​രെ ഏ​കീ​കൃ​ത ക​ർ​ഷ​ക ര​ജി​സ്ട്രി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് കേ​​ന്ദ്ര​സ​ർ​ക്കാ​ർ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ക​ർ​ഷ​ക​ർ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭൂ​മി​യു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മാ​ണ് ര​ജി​സ്‌​റ്റ​ർ ന​ട​ത്തേ​ണ്ട​ത്.

    ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്, ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡു​മാ​യി ലി​ങ്ക് ചെ​യ്ത മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ, ഭൂ​മി​യു​ടെ ക​രം അ​ട​ച്ച​തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ര​സീ​ത് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ഇ​തി​ന് വേ​ണ്ട​ത്. ഇ​തി​ന​കം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത​വ​രു​ടെ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തേ​ണ്ട ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​വും അ​ത​ത് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സു​ക​ൾ​ക്ക് കീ​ഴി​ലെ റ​വ​ന്യൂ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്കാ​ണ്.

    ഭൂ​മി​യു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​ള്ള​താ​യ​തി​നാ​ലാ​ണ് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഈ ​ചു​മ​ത​ല വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​ർ​ഹ​ത​യി​ല്ലാ​ത്ത​താ​ണെ​ങ്കി​ൽ വി​ല്ലേ​ജ് ഒാ​ഫി​സ​റാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ നി​ര​സി​ക്കു​ക.

