    ആ​ദി​വാ​സി ഭാ​ര്യ​മാ​രെ വ​ല​യി​ലാ​ക്കി കു​റ്റ്യാ​ടിക്കല്യാ​ണം

    • മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി താ​ലൂ​ക്കി​ൽ മാ​ത്രം ന​ട​ന്ന​ത് അ​ഞ്ഞൂ​റി​ല​ധി​കം വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ
    • ബ്രോ​ക്ക​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം ക​മീഷ​ൻ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം 

    വെ​ള്ള​മു​ണ്ട: വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ആ​ദി​വാ​സി ഭാ​ര്യ​മാ​രെ വ​ല​യി​ലാ​ക്കി കു​റ്റ്യാ​ടിക്കല്യാ​ണ​ങ്ങ​ൾ. കു​ടും​ബ​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന വീ​ട്ട​മ്മ​മാ​രെ പ്ര​ലോ​ഭി​പ്പി​ച്ചും പ​ണം ന​ൽ​കി​യും വ​ല​യി​ലാ​ക്കി കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ച്ച​യ​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വി​നൊ​പ്പം ജീ​വി​ക്കു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി സ്ത്രീ​ക​ളെ പോ​ലും വി​വാ​ഹ​ബ​ന്ധം വേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്താ​തെ മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​വു​മു​ണ്ടാ​കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​മീഷ​ൻ ഇ​ട​പാ​ടാ​ണ് ഓ​രോ ക​ല്യാ​ണ​ത്തി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന ജാ​തി​യി​ലെ പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്ക് ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ അ​തേ ജാ​തി​യി​ലു​ള്ള വ​ധു​ക്ക​ളെ കി​ട്ടാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​നാ​ൽ ഇ​ത്ത​രം പു​രു​ഷ​ൻ​മാ​ർ​ക്ക് വ​യ​സ്സ് കൂ​ടു​മ്പോ​ഴും ക​ല്യാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തി​നാ​ലാ​ണ് ഇ​വ​ർ വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള സ്ത്രീ​ക​ളെ ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​രം കു​റ്റ്യാ​ടിക്കല്യാ​ണ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​ത്തേ ത​ന്നെ​യു​ണ്ട്.

    എ​ന്നാ​ൽ, വൈ​വാ​ഹി​ക ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന സ്ത്രീ​ക​ളെ പ്ര​ലോ​ഭി​പ്പി​ച്ച് മ​റ്റൊ​രാ​ൾ​ക്ക് വി​വാ​ഹം ചെ​യ്തു​കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഏ​റിവ​രുക​യാ​ണ്. ആ​ചാ​ര പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് പ​ണി​യ വി​ഭാ​ഗം ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ക. ഇ​തി​നൊ​ന്നും രേ​ഖ​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വ​ാത്ത​തി​നാ​ൽ മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ ഭാ​ര്യ​യെ ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി ത​ട​യാ​നു​മാ​കാ​ത്ത സ്ഥി​തി​യാ​ണ്. വെ​ള്ള​മു​ണ്ട​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ 27 വ​ർ​ഷ​മാ​യി കു​ടും​ബ​മാ​യി താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ​ണി​യ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി സ്ത്രീ​യെ വി​വാ​ഹ​ബ​ന്ധം വേ​ർ​പെ​ടു​ത്താ​തെ കു​റ്റ്യാ​ടി ഭാ​ഗ​ത്തെ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് ക​ല്യാ​ണം ചെ​യ്ത് കൊ​ടു​ത്ത​ത് അ​ടു​ത്തി​ടെ​യാ​ണ്.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വ് വെ​ള്ള​മു​ണ്ട പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കാ​ട്ടി​ക്കു​ള​ത്ത് ഒ​രു ക​ട​യി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് സ്ത്രീ​യെ ക​ട​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട് പോ​യി വി​വാ​ഹം ചെ​യ്ത​ത്. ഇ​തേ പ​ണി​യ കോ​ള​നി​യി​ൽ​നി​ന്നും അ​ഞ്ച് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്താ​യി കു​റ്റ്യാ​ടിക്കല്യാ​ണം ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​രോ ക​ല്യാ​ണ​ത്തി​നും ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ക​മീഷ​നാ​യി ദ​ല്ലാ​ളു​മാ​ർ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള​ട​ക്കം പ​റ​യു​ന്നു. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ആ​ചാ​ര​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വാ​ഹം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ണം കെ​ട്ടി, മൂ​ന്നു​ത​വ​ണ കോ​ലും വ​ല്ലി​യും (വി​റ​കും അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും) കൊ​ണ്ടു​ചെ​ന്നു വ​ര​ൻ പെ​ണ്ണു​ചോ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് തു​ട​ക്കം.

    ദൈ​വ​ങ്ങ​ളെ​യും കാ​ര​ണ​വ​ന്മാ​രെ​യും കു​ടി​യി​രു​ത്തി​യ വീ​ട്ടു​തി​ണ്ണ​യി​ൽ (തി​നെ) പെ​ൺ​മ​ക്ക​ളി​ലൂ​ടെ ചെ​മ്മം വ​ള​ര​ട്ടെ​യെ​ന്ന് ഊ​രു​മൂ​പ്പ​ൻ പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കും. പി​ന്നെ ചീ​നി​യൂ​തി തു​ടി​കൊ​ട്ടി രാ​വെ​ളു​ക്കു​വോ​ളം വ​ട്ട​ക്ക​ളി​യു​മാ​യി നാ​ട്ടി​ലെ വ​ര​ൻ കൊ​ടു​ത്ത​യ​ച്ച പ​ട്ടു​സാ​രി​യും മാ​ല​യും അ​ണി​ഞ്ഞ് ക​ല്യാ​ണ​പ്പെ​ണ്ണ് ഒ​രു​ങ്ങി​യി​റ​ങ്ങു​ന്ന ച​ട​ങ്ങാ​ണ് ആ​ദി​വാ​സി ക​ല്യാ​ണ​ത്തി​ന്. എ​ന്നാ​ൽ, കാ​ലം മാ​റി​യ ക​ല്യാ​ണ​ത്തി​ന് ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ തെ​റ്റു​ക​യാ​ണ്. കു​റ്റ്യാ​ടി ക​ല്യാ​ണ​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്കം മ​റ്റു ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും പെ​ണ്ണു​തേ​ടി വ​ന്ന വ​ര​ന്റെ വീ​ട്ടു​കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ആ​ദി​വാ​സി​ക്ക് ച​ട​ങ്ങ്.

    കു​ലം അ​ന്യ​മാ​യി ആ​ദി​വാ​സി സ്ത്രീ​ക​ൾ

    കു​റ്റ്യാ​ടിക്കല്യാ​ണ​ത്തോ​ടെ ആ​ദി​വാ​സി പെ​ണ്ണ് കു​ലം വി​ട്ടി​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. കു​റ്റ്യാ​ടി​ച്ചു​ര​ത്തി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഏ​റെ​യും വി​വാ​ഹം ചെ​യ്ത​യ​ക്കു​ന്ന​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ആ​ദി​വാ​സി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ കു​റ്റ്യാ​ടി​ക്ക​ല്യാ​ണം എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ഇ​ത് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഈ ​വി​വാ​ഹ മാ​തൃ​ക​ക്ക് ചെ​റി​യ കാ​ല​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ പ്ര​ചാ​ര​മാ​ണു ല​ഭി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാം​വി​ധം ഇ​ത്ത​രം ക​ല്യാ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ണ്ണം കൂ​ടി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സാ​മൂ​ഹി​ക​മാ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യും പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​ണി​യ, അ​ടി​യ, കാ​ട്ടു​നാ​യ്ക്ക വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ വി​വാ​ഹി​ത​രാ​യി​പ്പോ​കു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, സാ​മ്പ​ത്തി​ക ശേ​ഷി​യു​ള്ള കു​റു​മ, കു​റി​ച്യ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ വി​ര​ള​വു​മാ​ണ്. ക​ണ്ണൂ​ർ, കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ്, ത​ല​ശ്ശേ​രി, നാ​ദാ​പു​രം, വ​ട​ക​ര, കു​റ്റ്യാ​ടി, താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ നാ​യ​ർ, തീ​യ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള​വ​രാ​ണ് വ​ധു​വി​നെ​ തി​ര​ഞ്ഞ് ആ​ദി​വാ​സി ഊ​രു​ക​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത്. പ്രാ​ഥ​മി​ക ക​ണ​ക്ക് പ്ര​കാ​രം മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി താ​ലൂ​ക്കി​ൽ മാ​ത്രം ഇ​ത്ത​രം അ​ഞ്ഞൂ​റി​ല​ധി​കം വി​വാ​ഹ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​താ​യാ​ണ് പ​റ​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ആ​ദി​വാ​സി വ​ധു​വി​ന്റെ ആ​ചാ​ര​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​വു​ന്ന ചി​ല​ർ മാ​ത്ര​മാ​ണ് വി​വാ​ഹ​ച്ച​ട​ങ്ങ് വ​യ​നാ​ട്ടി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം വി​വാ​ഹ​വും വ​ര​ന്റെ നാ​ട്ടി​ലെ അ​മ്പ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണു ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റം, പ​ക്ഷേ....

    സാ​മ്പ​ത്തി​ക, സാ​മൂ​ഹി​ക, രാ​ഷ്ട്രി​യ, ജാ​തി താ​ൽപ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ വി​വാ​ഹ​ക്ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ൽ പൊ​ടു​ന്ന​നെ ന​ട​ന്ന വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ മാ​റ്റ​മാ​ണ് കു​റ്റ്യാ​ടി​ക്ക​ല്യാ​ണം. വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ ആ​ദി​വാ​സി ഗോ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ ഉ​ത്ത​ര​മ​ല​ബാ​റി​ലെ ഗ്രാ​മീ​ണ​ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന ജാ​തി​ക​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ വി​വാ​ഹം​ചെ​യ്യു​ന്നു. ജാ​തി​യി​ലും സ​മ്പ​ത്തി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക പ്രാ​തി​നി​ധ്യ​ത്തി​ലും പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ഗോ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് പു​രു​ഷ​ൻ വ​ധു​വി​നെ തേ​ടു​ന്ന​ത്.

    അ​പ​രി​ചി​ത​മാ​യ സം​സ്കാ​ര​ത്തി​ലേ​ക്കും ജീ​വി​ത​രീ​തി​ക​ളി​ലേ​ക്കും ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ ആ​ദി​വാ​സി സ്ത്രീ​ക​ൾ എ​ത്തി​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ എ​ല്ലാ​മു​പേ​ക്ഷി​ച്ച് പോ​കു​ന്ന ആ​ദി​വാ​സി സ്ത്രീ​ക​ൾ വ​ലി​യ മാ​ന​സി​ക പ്ര​യാ​സ​വും അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ല്യാ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞി​റ​ങ്ങു​ന്ന പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ പ​ല​രും വീ​ടു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം പോ​ലും ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. മ​റ്റൊ​രു ജാ​തി​യി​ൽ​പെ​ട്ട വ​ര​നാ​ക​ട്ടെ വ​ധു​വി​നെ മാ​ത്രം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യും വ​ധു​വി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തെ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ക​ല്യാ​ണ ശേ​ഷം ഉ​യ​ർ​ന്ന ജാ​തി​യി​ൽ​പെ​ട്ട വ​ര​ൻ വ​ധു​വി​ന്റെ വീ​ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പോ​കാ​റി​ല്ല. സ്വ​ന്തം വീ​ട്ടി​ൽ പോ​ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം പ​റ​യു​മ്പോ​ൾ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യെ ഒ​റ്റ​ക്ക് വി​ടു​ക​യാ​ണ് പ​തി​വ്.

