Madhyamam
    Vellamunda
    29 Aug 2025 9:57 AM IST
    29 Aug 2025 9:57 AM IST

    അനധികൃത ഇടപെടൽ; ജില്ലയിലെ കായിക മേഖല തളരുന്നു

    ക​ഴി​വു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ കി​ട്ടി​യി​ട്ടും വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നു പി​ന്നി​ൽ ചി​ല​രു​ടെ നി​സ്സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ഫ​ണ്ടി​ല്ലാ​യ്മ​ക്കും പ​ങ്കു​ണ്ട്
    അനധികൃത ഇടപെടൽ; ജില്ലയിലെ കായിക മേഖല തളരുന്നു
    വെ​ള്ള​മു​ണ്ട: ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ സ​ർ​വിസ് സം​ഘ​ട​ന​യി​ലെ ചി​ല​രു​ടെ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ൽ ജി​ല്ല​യി​ലെ കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല ത​ള​രു​ന്നു. ബി.​ആ​ർ.​സി വ​ഴി നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന കാ​യി​കാധ്യാ​പ​ക​രെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​തെ ത​ട്ടി​ക്ക​ളി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​വു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ ജി​ല്ല​ക്ക് മെ​ഡ​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കി​യ ചി​ല അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ നല്ല ഗ്രൗ​ണ്ട് പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റി​യി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​വു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് സൗ​ക​ര്യ​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​യ​ത് വി​വാ​ദ​മാ​യ​തോ​ടെ തീ​രു​മാ​നം തി​രു​ത്തി. വി​ദ്യാ​ല​യം തു​റ​ന്ന് രണ്ട് മാ​സം അ​നി​ശ്ചി​ത​ത്വ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യ തീ​രു​മാ​നം ക​ഴി​വു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​സ്സ​മാ​യി. ഓ​ണം ക​ഴി​യു​ന്ന​തോ​ടെ കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങും. അ​പ്പോ​ഴേ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യു​മാ​യി. താ​ൽക്കാ​ലി​ക ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ ഫ​ലം ഉ​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ പോ​രാ​ണ് അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യ​തെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

    ക​ലാ​മേ​ള​ക​ളി​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന​യും ചേ​ർ​ത്തുനി​ർ​ത്ത​ലും കാ​യി​ക​മേ​ഖ​ല​ക്ക് ല​ഭി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ക​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് വി​ജ​യം കൊ​ണ്ട് വ​രു​മ്പോ​ൾ പി.​ടി. അ​ധ്യാ​പ​ക​നെ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ത്ത ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് കാ​യി​ക മേ​ഖ​ല വ​ള​രു​ക എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ് കാ​യി​ക​ാധ്യാ​പ​ക​ർ ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​ത്.

    ന​ല്ല ക​ഴി​വു​ള്ള കാ​യി​കാധ്യാ​പ​ക​ർ ജി​ല്ല​യി​ലുണ്ടെ​ങ്കി​ലും മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വീ​റും വാ​ശി​യും ത​ണു​ത്തുപോ​കു​ന്ന​ത് കൂ​ടെനി​ൽ​ക്കാ​ൻ ആ​രു​മി​ല്ല എ​ന്ന അ​വ​സ്ഥ കൊ​ണ്ട് കൂ​ടി​യാ​ണ്. ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ ഒ​ന്നും ന​ൽ​കാ​തെ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​യി​ക​പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ല വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലും 100 മീ​റ്റ​ർ ഗ്രൗ​ണ്ട് പോ​ലും നി​ല​വി​ലി​ല്ല.

    ഓ​രോ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും പ​ല സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ലും സ്പോ​ർ​ട്സി​ന് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്നി​ല്ല. കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​രും പ​രി​മി​ത​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ പ്ര​ധാ​നാ​ധ്യാ​പ​ക​ർ​ക്ക് സ്പോ​ർ​ട്സി​ൽ താ​ൽപര്യ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം കി​ട്ടാ​റി​ല്ലെ​ന്നും പ​രാ​തി​യു​ണ്ട്.

    ജി​ല്ല​യി​ൽ 72ഓ​ളം ഹൈ​സ്കൂ​ളു​ക​ളുണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ വി​ര​ലി​ലെ​ണ്ണാ​വു​ന്ന വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണ് കാ​യി​ക​മി​ക​വ് കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ പോ​ലും സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​വ് കാ​ണി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. കു​റ​ഞ്ഞ​ത് ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​ശീ​ല​നമെങ്കി​ലും വേ​ണം കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള കാ​യി​ക ക്ഷ​മ​ത ഉ​ണ്ടാ​കാ​ൻ. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​വി​ട​ത്തെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ്കൂ​ൾ കാ​യി​ക​മേ​ള തു​ട​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​ണ് പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജിം​നേ​ഷ്യം, മ​റ്റു​പ​രി​ശീ​ല​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, മി​ക​ച്ച ഗ്രൗ​ണ്ട് എ​ന്നി​വ അ​ന്യ​മാ​കു​ന്ന​ത് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത കു​റ​ക്കു​ന്നു.

    ജി​ല്ല​യി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ പ​ല​രും മ​റ്റു ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ സ്പോ​ർ​ട്സ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പോ​കു​മ്പോ​ൾ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​വു​ള്ള കു​ട്ടി​ക​ളെ മു​ന്നി​ൽ കി​ട്ടി​യി​ട്ടും വ​ള​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​തി​നു പി​ന്നി​ൽ ചി​ല​രു​ടെ നി​സ്സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തി​നും ഫ​ണ്ടി​ല്ലാ​യ്മ​ക്കും വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ട്.

