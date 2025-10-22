Begin typing your search above and press return to search.
    22 Oct 2025 8:39 AM IST
    22 Oct 2025 8:39 AM IST

    നാ​ഥ​നി​ല്ലാ​തെ കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ൾ, ക​ണ്ണ് തു​റ​ക്കാ​തെ വയനാട് ജി​ല്ല

    മു​ള​വ​ടി​യി​ൽ ചാ​ടു​ന്ന അ​ഭി​ന​വ് (​ഫ​യ​ൽ ഫോ​ട്ടോ)

    വെ​ള്ള​മു​ണ്ട: കാ​യി​ക​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി കാ​യി​ക​താ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ അ​നാ​സ്ഥ​മൂ​ലം ജി​ല്ല വി​ടു​ന്നു. ജി​ല്ല നേ​രി​ടു​ന്ന കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്തെ അ​വ​ഗ​ണ​ന വ​ർ​ഷം തോ​റും ച​ർ​ച്ച​യാ​വാ​റു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലോ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളോ ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്നി​ല്ല.

    ജി​ല്ല​ക്ക് മു​ത​ൽ​കൂ​ട്ടാ​വേ​ണ്ട കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ചു​ര​മി​റ​ങ്ങി മ​റ്റു ജി​ല്ല​ക​ൾ​ക്കാ​യി മെ​ഡ​ൽ കൊ​യ്യു​ന്ന​ത്. മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല​യി​ലെ മി​ക​ച്ച എ​യ്ഡ​ഡ് വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​യ​നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഏ​റെ​യു​ണ്ട്. ഈ ​വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്തു​ള്ള 100 കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ 20 പേ​രും വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന് അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ ത​ന്നെ പ​റ​യു​ന്നു. ജി​ല്ല​കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​വ​ർ​ക്കു വേ​ണ്ട എ​ല്ലാ സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ൽ​കി​യാ​ണ് മ​റ്റു ജി​ല്ല​ക​ളിലെ വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​രെ കൊ​ണ്ടുപോ​കു​ന്ന​ത്.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ ന​ട​ക്കു​ന്ന വേ​ൾ​ഡ് മീ​റ്റി​ന് മെ​ൻ​സ് യു20 400 ​മീ​റ്റ​ർ ഓ​ട്ട​ത്തി​ലേ​ക്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ര​ണ്ടു പേ​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ വ​യ​നാ​ട്ടു​കാ​ര​നാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ന​ട​ന്ന നാ​ഷ​ന​ൽ സൗ​ത്ത് സോ​ൺ മീ​റ്റി​ലും വ​യ​നാ​ട്ടി​ലെ കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ൾ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചി​രു​ന്നു. ലോ​ക​നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ൽ ഉ​യ​രു​ന്ന കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​വ​കു​പ്പും വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളും സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ലും ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ജി​ല്ല-​സം​സ്ഥാ​ന കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ഴ് വ​രെ സ്ഥാ​നം നേ​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​വ​ർ​ക്ക് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഒ​രു വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ലി​സ്റ്റ് ന​ൽ​കാ​ൻ പോ​ലും വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ ത​യാ​റാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ സ്വ​ർ​ണം നേ​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ല്ല. മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളാ​വ​ട്ടെ സ്വ​ന്തം​നി​ല​യി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കെ​ത്തു​ന്ന​തും സ്പോ​ർ​ട്സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തും. സം​സ്ഥ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പു​ള്ള ഒ​ന്നോ ര​ണ്ടോ ദി​വ​സ​ത്തെ പ​രി​ശീ​ല​ന പ്ര​ഹ​സ​ന​വും വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​യു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    പ​ഠ​ന​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി സ​മ്പാ​ദി​ച്ച് സ്പൈ​ക്കും ജ​ഴ്സി​യും വാ​ങ്ങേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്. കാ​യി​ക താ​ര​ങ്ങ​ളെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി സ​ഹാ​യി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യ​മു​യ​രു​മ്പോ​ൾ കൈ​മ​ല​ർ​ത്തു​ന്ന അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൂ​ടി​യാ​ണ് ജി​ല്ല​യു​ടെ കാ​യി​ക പി​ന്നോ​ക്കാ​വ​സ്ഥ​ക്ക് കാ​ര​ണം.

    ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ കി​ട്ടി​യാ​ല​ല്ലേ പ​രി​ശീ​ല​നം

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ കാ​യി​ക മേ​ള​യി​ൽ മു​ള വ​ടി കൊ​ണ്ട് ചാ​ടി പോ​ൾ​വാ​ൾട്ടി​ൽ വി​ജ​യം കൊ​യ്ത അ​ഭി​ന​വി​ന്‍റെ വാ​ർ​ത്ത വൈ​റ​ലാ​യി​രു​ന്നു. കാ​യി​യ താ​ര​ത്തി​ന് ന​ൽ​കാ​ൻ ഒ​രു പോ​ൾ​വാ​ട്ട് പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത ജി​ല്ല​യു​ടെ അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ഏ​റെ ച​ർ​ച്ച​യാ​യ​ത്. സം​ഭ​വം വാ​ർ​ത്ത​യാ​യ​തോ​ടെ മ​ന്ത്രി ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും മ​ന്ത്രി ഒ.​ആ​ർ. കേ​ളു അ​ഭി​ന​വി​ന് പോ​ൾ​വാ​ട്ട് ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. സം​സ്ഥാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഈ ​പോ​ൾ വാ​ട്ട് ആ​ശ്വാ​സ​മാ​ണെ​ങ്കി​ലും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് സം​വി​ധാ​നം ഇ​പ്പോ​ഴു​മി​ല്ല. പോ​ൾ​വാ​ൾട്ട് കൊ​ണ്ട് പ​രി​ശീ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ചാ​ടു​ന്ന സ്ഥ​ല​ത്തെ ബെ​ഡ് കൂ​ടെ വേ​ണം ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ത് കി​ട്ടാ​നി​ല്ല.

    കാ​യി​ക രം​ഗ​ത്ത് നി​ല​വി​ൽ ചി​ല​വ​ഴി​ക്കു​ന്ന ഫ​ണ്ടും ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ​ല്ല വി​നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന ആ​ക്ഷേ​പ​വു​മു​ണ്ട്. ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ൾ മു​ട​ക്കി വാ​ങ്ങി​യ സ്പോ​ർ​ട്സ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ല​തും വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. മു​മ്പ് ജി​ല്ല​ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വാ​ങ്ങി​യ 80 ഓ​ളം ഹ​ഡി​ൽ​സ് അ​ന്ന് പ​ന​മ​ര​ത്താ​ണ് സൂ​ക്ഷി​ച്ച​ത്. ഒ​രു വി​ദ്യാ​ല​യ​ത്തി​ന് ഇ​ത്ര​യ​ധി​കം ഹ​ഡി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. ഒ​രു ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ 10 ഹ​ഡി​ൽ​സ് മാ​ത്ര​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക.

    കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള​ത് സൂ​ക്ഷി​ച്ച് വെ​ച്ച് ഉ​പ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​തെ പോ​വു​ക​യാ​ണ്. ഉ​ള്ള​ത് അ​വി​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്ന് കാ​യി​കാ​ധ്യാ​പ​ക​ർ പ​റ​യു​ന്നു. ജി​ല്ല​ത​ല​ത്തി​ൽ പ​ന​മ​രം​ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ഹ​ഡി​ലി​ൽ കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പോ​ലും പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​തും ച​ർ​ച്ച​യാ​ണ്. ഹ​ഡി​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥി​ര​മാ​യി പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഇ​ത് ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ന​ൽ​കാ​ത്ത​തും തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​ണ്. വി​ദ്യാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ത്ത​തി​നാ​ലാ​ണ് പു​റ​ത്തു നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് ന​ൽ​കാ​നാ​ത്ത​ത്.

    പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗ​മി​ല്ലാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന കാ​യി​ക ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ജി​ല്ല-​സം​സ്ഥാ​ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി വേ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യം.

