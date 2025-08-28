Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vellamunda
    Posted On
    date_range 28 Aug 2025 11:11 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2025 11:11 AM IST

    വാ​ഹ​ന​പ്പെ​രു​പ്പം താ​ങ്ങാ​നാ​കാ​തെ കു​റ്റ്യാ​ടി​ച്ചു​രം

    heavy traffic at kuttyadi churam
    ബു​ധ​നാ​ഴ്ച കു​റ്റ്യാ​ടി ചു​ര​ത്തി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട ഗ​താ​ഗ​ത​ക്കു​രു​ക്ക്

    വെ​ള്ള​മു​ണ്ട: വ​യ​നാ​ട് -താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​രം അ​ട​ഞ്ഞ​തോ​ടെ വാ​ഹ​ന​പ്പെ​രു​പ്പം താ​ങ്ങാ​നാ​കാ​തെ കു​റ്റ്യാ​ടി​ച്ചു​രം. നി​ര​വി​ൽ​പു​ഴ മു​ത​ൽ ചു​രം തീ​രു​ന്ന​തു​വ​രെ​യു​ള്ള ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നീ​ണ്ട നി​ര​യാ​ണ് ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച പ​ക​ലും അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​ര​ത്തി​ല്‍ ഗ​താ​ഗ​ത നി​രോ​ധ​നം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തോ​ടെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ കു​റ്റ്യാ​ടി​ച്ചു​രം വ​ഴി​യാ​ണ് ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ന്ന​ത്. ചു​ര​ത്തി​ന് താ​ങ്ങാ​നാ​കു​ന്ന​തി​ലും കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ര. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പ് കു​റ്റ്യാ​ടി ചു​ര​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ മ​ണ്ണി​ടി​ച്ചി​ലും ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വീ​തി​കു​റ​ഞ്ഞ റോ​ഡും ക​യ​റ്റം കൂ​ടു​ത​ലും ആ​യ​തി​നാ​ൽ ഈ ​ചു​ര​ത്തി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത ഏ​റെ​യാ​ണ്.

    താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി ചു​രം അ​ട​യു​ന്ന സ​മ​യ​ത്തെ​ല്ലാം കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്ക് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ട​ത്തി​വി​ടു​ന്ന ചു​ര​മാ​ണി​തെ​ങ്കി​ലും ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യി റോ​ഡ് ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല.

    ചു​രം ന​വീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി പ​ല ത​വ​ണ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ വ​ക​യി​രു​ത്തി​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഡി.​പി.​ആ​ർ പോ​ലും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് വാ​ർ​ഡ് മെം​ബ​റാ​യ ഗ​ണേ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു. ചു​ര​ത്തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക ഡി.​പി.​ആ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യി​ട്ട് ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം ക​ഴി​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ഫ​യ​ലി​ൽ ഉ​റ​ങ്ങു​ക​യാ​ണ്. ചു​ര​ത്തി​നു മു​ക​ളി​ൽ വ​യ​നാ​ട് ഭാ​ഗ​ത്ത് പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ലു​ങ്കു​ക​ളു​ടെ പ​ണി ഇ​ഴ​ഞ്ഞു​നീ​ങ്ങു​ന്ന​തും വ​ലി​യ ഗ​താ​ഗ​ത ത​ട​സ്സ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ക​യാ​ണ്.

    TAGS:kuttiyadiWayanad NewsTraffic Jamchuram
    News Summary - heavy traffic on kuttiyadi churam
