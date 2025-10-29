Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Vellamunda
    date_range 29 Oct 2025 11:08 AM IST
    date_range 29 Oct 2025 11:08 AM IST

    അ​പ​ക​ട​ക്കെ​ണി​യാ​യി ഓ​വുചാ​ലു​ക​ൾ; വി​ക​സ​നം വ​രു​മ്പോ​ൾ ടൗ​ണിൽ ഇ​രി​പ്പി​ട​വും ന​ട​പ്പാ​ത​യും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു

    അ​പ​ക​ട​ക്കെ​ണി​യാ​യി ഓ​വുചാ​ലു​ക​ൾ; വി​ക​സ​നം വ​രു​മ്പോ​ൾ ടൗ​ണിൽ ഇ​രി​പ്പി​ട​വും ന​ട​പ്പാ​ത​യും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു
    മൊ​ത​ക്ക​ര റോ​ഡി​ൽ പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ച്ച ഓ​വു​ചാ​ൽ,    പ​ഴ​യ ഓ​വു​ചാ​ലി​ൽ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട കു​ഴി

    വെ​ള്ള​മു​ണ്ട: ഓ​വു​ചാ​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ഏ​ക ബ​സ് കാ​ത്തി​രു​പ്പു കേ​ന്ദ്ര​വും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. വെ​ള്ള​മു​ണ്ട ഗ്രാ​മ പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ലെ എ​ട്ടേ​നാ​ൽ ടൗ​ണി​ലാ​ണ് ഓ​രോ വി​ക​സ​ന ശേ​ഷ​വും ഇ​രി​പ്പി​ട​വും ന​ട​പ്പാ​ത​യും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യ​ത്. 2006ൽ ​മൊ​ത​ക്ക​ര റോ​ഡ് വി​ക​സി​ച്ച​പ്പോ​ഴാ​ണ് ടൗ​ണി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഏ​ക ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പ് കേ​ന്ദ്രം പൊ​ളി​ച്ച​ത്. റോ​ഡ് നി​ർ​മാ​ണ​ശേ​ഷം ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പു കേ​ന്ദ്രം പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് നാ​ട്ടു​കാ​ർ​ക്ക് ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    അ​യ്യാ​യി​ര​ത്തോ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ വ​ന്നി​റ​ങ്ങു​ന്ന ടൗ​ണി​നോ​ട് അ​ധി​കൃ​ത​ർ തു​ട​രു​ന്ന അ​വ​ഗ​ണ​ന​യി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് പി​ന്നീ​ട് നാ​ട്ടു​കാ​ർ റേ​ഷ​ൻ ക​ട​മു​ക്ക് വാ​ട്സാ​പ്പ് കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ ടൗ​ണി​നു ന​ടു​വി​ൽ ഓ​വു​ചാ​ലി​ന് മു​ക​ളി​ലാ​യി താ​ത്കാ​ലി​ക ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പു കേ​ന്ദ്രം നി​ർ​മി​ച്ചു. ഈ ​ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പു കേ​ന്ദ്രം ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം വീ​ണ്ടും പൊ​ളി​ച്ചു. ഓ​വു​ചാ​ൽ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നാ​യാ​ണ് ടൗ​ണി​ലെ ഏ​ക ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പു​കേ​ന്ദ്രം പൊ​ളി​ച്ച​ത്. ഓ​വു​ചാ​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച് ന​ട​പ്പാ​ത​യൊ​രു​ക്കി സ്ലാ​ബി​നു​മു​ക​ളി​ൽ ബ​സ് കാ​ത്തി​രി​പ്പു കേ​ന്ദ്രം ഒ​രു​ക്കാം എ​ന്ന ഉ​റ​പ്പി​ലാ​ണ് അ​തും പൊ​ളി​ച്ച​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, തി​ക​ച്ചും അ​ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഓ​വു​ചാ​ൽ നി​ർ​മി​ച്ച് സ്ലാ​ബ് പോ​ലു​മി​ടാ​തെ ക​രാ​റു​കാ​ര​ൻ മു​ങ്ങി. ഇ​തോ​ടെ ഈ ​വ​ഴി​യു​ള്ള കാ​ൽ​ന​ട​യാ​ത്ര​യും പ്ര​തി​സ​ന്ധി​യി​ലാ​യി. പ​ഴ​യ സ്ലാ​ബു​ള്ള ഓ​വു​ചാ​ൽ​വ​രെ ന​ട​ന്ന് വ​രു​ന്ന കാ​ൽ ന​ട​യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ പു​തി​യ സ്ലാ​ബി​ല്ലാ​ത്ത ഓ​വു​ചാ​ലി​ൽ വീ​ഴു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​യ​തോ​ടെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ക​ട്ട നി​ര​ത്തി ഈ ​ഭാ​ഗം അ​ട​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​വു​ചാ​ൽ വ​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഇ​രി​പ്പി​ട​വും ന​ട​പ്പാ​ത​യും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. മ​റു​വ​ശ​ത്തു​ള്ള ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലും ഗ​ർ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ട്ട് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ള​ട​ക്കം അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് പ​തി​വാ​ണ്.

    ഓ​ട്ടോ സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന​രി​കി​ലെ ഓ​വു​ചാ​ൽ ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ദു​രി​ത​മാ​യി. റോ​ഡ് ഉ​യ​രു​ക​യും ചാ​ലി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന ഭാ​ഗം താ​ഴു​ക​യും ചെ​യ്ത​തി​നാ​ൽ വ​ണ്ടി ഇ​റ​ക്കി​വെ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​മി​ച്ച ഭാ​ഗ​വും ഉ​പ​യോ​ഗ​ശൂ​ന്യ​മാ​യി. ക​രാ​റു​കാ​ര​നും ചു​രു​ക്കം ചി​ല​ർ​ക്കും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ലാ​ഭം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ള്ള വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി മു​ട​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു.

