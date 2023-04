cancel camera_alt ബാ​ല​ൻ By മാധ്യമം ലേഖകൻ വെ​ള്ള​മു​ണ്ട : വെ​ള്ള​മു​ണ്ട പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ധി​യി​ലെ എ​രി​ച്ച​ന​ക്കു​ന്ന് കോ​ള​നി​യി​ലെ വീ​ട്ട​മ്മ​യെ ഭ​ര്‍ത്താ​വ് ക​ഴു​ത്ത് ഞെ​രി​ച്ച് കൊ​ല്ലാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി. കോ​ള​നി​യി​ലെ ശാ​ലി​നി​യെ​ന്ന യു​വ​തി​യെ​യാ​ണ് ഭ​ര്‍ത്താ​വ് ബാ​ല​ന്‍ കൊ​ല്ലാ​ന്‍ ശ്ര​മി​ച്ച​ത്. ക​ഴു​ത്തി​ന് പ​രി​ക്കേ​റ്റ ശാ​ലി​നി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ല്‍ കോ​ള​ജി​ല്‍ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

സം​ഭ​വ ശേ​ഷം ഒ​ളി​വി​ല്‍ പോ​യ ബാ​ല​നെ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ചു വ​രുക​യാ​ണ്. ഇ​യാ​ളെ കു​റി​ച്ച് എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വി​വ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ വെ​ള്ള​മു​ണ്ട പൊ​ലീ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം. ഫോ​ൺ: 4935 230332, 9497 947 248. Show Full Article

Attempt to kill his wife- The police are looking for accused