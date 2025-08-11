Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightVellamundachevron_rightനോക്കാനാളില്ല;...
    Vellamunda
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 12:35 PM IST

    നോക്കാനാളില്ല; അപകടമൊളിപ്പിച്ച് ഗ്രാമീണ-സംസ്ഥാന റോഡുകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    • പു​തി​യ പ​ല റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​ൽ വ​ൻ അ​ഴി​മ​തി
    • വ​ശ​ങ്ങ​ൾ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ​ക്ക് അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത
    നോക്കാനാളില്ല; അപകടമൊളിപ്പിച്ച് ഗ്രാമീണ-സംസ്ഥാന റോഡുകൾ
    cancel
    camera_alt

    1)എ​ട്ടേ​നാ​ൽ-​മൊ​ത​ക്ക​ര റോ​ഡി​ന്റെ അ​രി​ക് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കു​ഴി​യാ​യ നി​ല​യി​ൽ. വെ​ള്ള​മു​ണ്ട പ​ബ്ലി​ക് ലൈ​ബ്ര​റി​ക്ക് മു​ന്നി​ലെ കാ​ഴ്ച 2) നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന എ​ട്ടേ​നാ​ൽ-​മൊ​ത​ക്ക​ര റോ​ഡി​ന്റെ വ​ശം ഉ​യ​ർ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ. വെ​ള്ള​മു​ണ്ട എ.​യു.​പി സ്കൂ​ളി​ന് മു​ന്നി​ലെ കാ​ഴ്ച 3)കാ​ടുമൂ​ടി​യ അ​ഞ്ചാം​മൈ​ൽ-​ചേ​ര്യം​കൊ​ല്ലി-​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ റോ​ഡ്

    വെ​ള്ള​മു​ണ്ട: റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​നും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി ന​ട​ത്താ​നു​മൊ​ക്കെ ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം നി​ര​വ​ധി ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ണ്ട്. പ​ക്ഷേ അ​വ​രൊ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം നി​റ​വേ​റ്റാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ അ​ഴി​മ​തി​യു​ടെ കൂ​ത്ത​ര​ങ്ങാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ് ജി​ല്ല​യി​ലെ ഗ്രാ​മീ​ണ, സം​സ്ഥാ​ന റോ​ഡു​ക​ൾ. കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച് പു​തു​താ​യി നി​ർ​മി​ച്ച റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ബ​ഹു​ഭൂ​രി​പ​ക്ഷ​വും ച​ട്ട പ്ര​കാ​ര​മ​ല്ല നി​ർ​മി​ച്ച​തെ​ന്ന പ​രാ​തി​യും വ്യാ​പ​ക​മാ​ണ്.

    പ​ല റോ​ഡു​ക​ളി​ലും വീ​തി കൂ​ട്ടി ടാ​റി​ങ് ന​ട​ത്തി ബാ​ക്കി നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​തെ ഫ​ണ്ടു​ക​ൾ തി​രി​മ​റി ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ടാ​റി​ങ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് റോ​ഡി​ന്‍റെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ച​ട്ടം. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ല റോ​ഡു​ക​ളി​ലും ഈ ​പ്ര​വൃ​ത്തി പ്ര​ഹ​സ​ന​മാ​ണ്. ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​ത്രം പേ​രി​ന് കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്ത് ബാ​ക്കി ഭാ​ഗം ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ റോ​ഡി​ന്റെ ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ല്ലാ​തെ കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​ണ്. ഇ​ത്ത​രം റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ എ​തി​രെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രു​മ്പോ​ൾ റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി വ​​ശ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​തു​ങ്ങി​നി​ൽ​ക്കാ​ൻ​പോ​ലും ക​ഴി​യു​ന്നി​ല്ല. കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും റോ​ഡ് കാ​ടു​ക​യ​റി അ​പ​ക​ട​ക്കെ​ണി​യൊ​രു​ക്കു​ന്നു​മു​ണ്ട്.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ഹൈ​വേ പ​ദ്ധ​തി​യി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി കോ​ടി​ക​ൾ മു​ട​ക്കി നി​ർ​മി​ച്ച അ​ഞ്ചാം​മൈ​ൽ-​ചേ​ര്യം​കൊ​ല്ലി-​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ത്ത​റ റോ​ഡ് കാ​ടു​മൂ​ടി അ​പ​ക​ടാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. ഇ​രു​വ​ശ​ത്തും ന​ട​പ്പാ​ത​യോ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റോ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ടി​ക​ൾ മു​ട​ക്കി​യി​ട്ടും നി​ർ​മാ​ണം ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​രാ​തി​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യി​ല്ല.

    കോ​ടി​ക​ൾ മു​ട​ക്കി നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന എ​ട്ടേ​നാ​ൽ-​മൊ​ത​ക്ക​ര റോ​ഡി​ന്റെ അ​രി​കും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മ​ല്ല. ടാ​റി​ങ് പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് മാ​സ​ങ്ങ​ൾ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും എ​ട്ടേ​നാ​ൽ ടൗ​ണി​ന​രി​കി​ൽ റോ​ഡ​രി​കി​ൽ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടി​ല്ല. ടാ​റി​ങ്ങി​നു​ശേ​ഷം റോ​ഡ് പൊ​ങ്ങി​യ​തി​നാ​ൽ ന​ട​പ്പാ​ത​യും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ടു. സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്കു മു​ന്നി​ലെ കു​ഴി ഉ​ട​ൻ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് പ​ല​ത​വ​ണ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ട്ടി​ല്ല. ക​രാ​റു​കാ​ർ​ക്ക് ഒ​ത്താ​ശ ചെ​യ്യു​ന്ന നി​ല​പാ​ടാ​ണ് ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്കൂ​ളി​ലേ​ക്ക് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന റോ​ഡ​രി​കു​ക​ൾ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ റോ​ഡി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ്. വീ​തി കു​റ​ഞ്ഞ റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സൈ​ഡൊ​തു​ങ്ങാ​നാ​വാ​തെ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ടാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്.

    ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ​യും പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും കീ​ഴി​ലു​ള്ള നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് റോ​ഡു​ക​ളാ​ണ് അ​രി​കു​ക​ൾ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ചെ​യ്യാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. പു​തു​താ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ച ഗ്രാ​മീ​ണ സം​സ്ഥാ​ന റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​യ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും കാ​ഴ്ച.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:scamFootpathRoad construction
    News Summary - Accident threat in rural state roads
    Similar News
    Next Story
    X