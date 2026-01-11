Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightKozhikodechevron_rightFerokechevron_rightവർക്ക്ഷോപ്പിന് തീയിട്ട...
    Feroke
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 10:28 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 10:47 AM IST

    വർക്ക്ഷോപ്പിന് തീയിട്ട പ്രതി പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വർക്ക്ഷോപ്പിന് തീയിട്ട പ്രതി പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    1. പ്ര​തി ആ​കാ​ഷ് , 2. അ​ർ​ധ​രാ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​തി ക​ത്തി​ച്ച ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ

    Listen to this Article

    ഫറോക്ക്: ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പിന് തീയിട്ട പ്രതി പിടിയിൽ. ഫറോക്ക് പുറ്റെക്കാട് വാളക്കട ഹൗസ് ആകാഷാണ് (28) ഫറോക്ക് പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്. നല്ലൂർ അത്തം വളവ് മെയിൻ റോഡിനു സമീപമുള്ള ചിന്ത് മോട്ടോഴ്സാണ് അർധരാത്രി 12.30ന് തീയിട്ടത്. വാഹനങ്ങൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും പോകുന്ന റോഡരികിലെ വർക്ക്ഷോപ്പിനു തീയിട്ട സംഭവത്തിൽ നാട്ടുകാർ പരിഭ്രാന്തരായിരുന്നു. ഇന്ധനം നിറച്ചതെന്നു കരുതുന്ന ഒരു ടിന്നുമായി ഒരാൾ വർക്ക്ഷോപ്പിനു സമീപത്തെത്തി തീയിടുന്ന സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇതു തെളിവായി സ്വീകരിച്ചുള്ള അന്വേഷണമാണ് പ്രതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.തീപിടിത്തത്തിൽ മൂന്ന് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ പൂർണമായും അഞ്ചെണ്ണം ഭാഗികമായും കത്തി നശിച്ചു. ഏകദേശം നാലുലക്ഷം രൂപയുടെ നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നതായി ഉടമ പൊലീസിനു മൊഴി നൽകി. ഫറോക്ക് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി.എസ്. ശ്രീജിത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസിന്റെ ഊർജിതമായുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടാനായത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:workshopKeralal NewsWayand newsFire Breakout
    News Summary - Suspect arrested for setting workshop on fire
    Similar News
    Next Story
    X