Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightLocal Newschevron_rightWayanadchevron_rightSultan Batherychevron_rightകഞ്ചാവും...
    Sultan Bathery
    Posted On
    date_range 25 Dec 2025 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Dec 2025 10:17 AM IST

    കഞ്ചാവും മെത്തഫിറ്റമിനുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    കഞ്ചാവും മെത്തഫിറ്റമിനുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    ആകാശ്

    Listen to this Article

    ബത്തേരി: വിൽപനക്കും ഉപയോഗത്തിനുമായി കൈവശം വെച്ച കഞ്ചാവും മെത്തഫിറ്റമിനുമായി ബംഗളുരു സ്വദേശി പിടിയിൽ. മായനദ്ധ നഗർ, എൽ. ആകാശ്(23)നെയാണ് ജില്ല ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാ ഡും ബത്തേരി പോലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്. 17.77 ഗ്രാം കഞ്ചാവും, 00:44 ഗ്രാം മെത്തഫിറ്റമിനുമാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

    മുത്തങ്ങ പൊലീസ് ചെക്ക്പോസ്റ്റിന് സമീപം നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് ഇയാൾ വലയിലാകുന്നത്. കർണാടക ഭാഗത്ത് നിന്നും വരുകയായിരുന്ന കാറിൽ സഞ്ചരിച്ച ഇയാളുടെ അരയിൽ ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മയക്കുമരുന്ന്. എസ്.ഐ ജെസ്വിൻ ജോയ്, സി.പി.ഓമാരായ കെ.കെ. അനിൽ, സി.പി.ഒ സിജോ ജോസ്, പ്രദീപൻ എന്നിവരാണ് പോലീസ് സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Wayanad NewsganjaYouth arrestedmethamphetamine
    News Summary - Youth arrested with cannabis and methamphetamine
    Similar News
    Next Story
    X