Madhyamam
    Wayanad
    Sultan Bathery
    Posted On
    5 March 2026 9:06 AM IST
    Updated On
    5 March 2026 9:06 AM IST

    വടക്കനാട്ടെ കാട്ടാന ശല്യം: പരാതികൾ അധികൃതർ ഗൗനിക്കുന്നില്ല; ജീവനെടുത്തത് മുട്ടിക്കൊമ്പൻ

    wild elephant attack
    representational image

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: വ​ന​മേ​ഖ​ല​യാ​യ വ​ട​ക്ക​നാ​ട് പ്ര​ദേ​ശം കാ​ട്ടാ​ന ശ​ല്യ​ത്തി​ൽ പൊ​റു​തി​മു​ട്ടു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ പ​രാ​തി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഗൗ​നി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് ആ​ക്ഷേ​പം. ഇ​തു സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രാ​തി​ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​ല വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യി കൊ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ കാ​ട്ടാ​ന​യി​റ​ങ്ങി​യ​ത​റി​ഞ്ഞ് തു​ര​ത്താ​ൻ പോ​യ വ​ട​ക്ക​നാ​ട് പ​ച്ചാ​ടി ക​ദ​ങ്ങ​ത്ത് ന​ടു​വീ​ട്ടി​ൽ ര​ജീ​വ​ന്റെ ജീ​വ​നെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്നാ​ണ് മു​ടി​ക്കൊ​മ്പ​ൻ എ​ന്ന കാ​ട്ടാ​ന​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​ത് മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് കൃ​ഷി​യി​ട​ത്തി​ൽ ആ​ന ഇ​റ​ങ്ങി​യ വി​വ​രം പ്ര​ദേ​ശ​വാ​സി ര​ജീ​വി​നോ​ട് ഫോ​ണി​ൽ വി​ളി​ച്ചു പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഉ​ട​ൻ കാ​ച്ചി​ൽ കൃ​ഷി​യു​ള്ള വ​യ​ലി​ലേ​ക്ക് പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തി​രി​കെ കാ​ണാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ലാ​ണ് മൃ​ത​ദേ​ഹം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ര​ജീ​വി​ന്റെ ഇ​ടു​പ്പെ​ല്ലും ശ്വാ​സ​കോ​ശ​വും ത​ക​ർ​ന്ന​താ​യി പോ​സ്റ്റ്മോ​ർ​ട്ടം റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ആ​ന്ത​രി​ക അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്ക് സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യും ആ​ന്ത​രി​ക ര​ക്ത​സ്രാ​വം ഉ​ണ്ടാ​യ​താ​യും പോ​സ്റ്റു​മോ​ർ​ട്ട​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി. ര​ജീ​വി​നെ കാ​ട്ടാ​ന തു​മ്പി​ക്കൈ​യി​ൽ എ​ടു​ത്തു​യ​ർ​ത്തി നി​ല​ത്ത് അ​ടി​ച്ച​താ​കാം എ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ.

    ഒ​രു മാ​സം മു​മ്പ് വ​ട​ക്ക​നാ​ട് ന​ട​ന്ന ഗ്രാ​മ​സ​ഭ​യി​ൽ മു​ട്ടി​ക്കൊ​മ്പ​നെ പി​ടി​കൂ​ട​ണ​മെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തും വ​നം വ​കു​പ്പും ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ യാ​തൊ​രു ന​ട​പ​ടി​യും എ​ടു​ത്തി​ല്ല. മു​ട്ടി​ക്കൊ​മ്പ​ന്റെ മു​മ്പി​ൽ പെ​ട്ട പ​ല​രും ത​ല​നാ​രി​ഴ​ക്ക് ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വം ഇ​വി​ടെ​യു​ണ്ട്. വ​ട​ക്ക​നാ​ട്, പ​ച്ചാ​ടി, ക​രി​പ്പൂ​ര്, പ​ണി​യ​മ്പം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ക്കെ കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​മ്പ​ൻ എ​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ഈ ​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ കൃ​ഷി ചെ​യ്ത് ജീ​വി​ക്കാ​ൻ പ​റ്റാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​മാ​ണു​ള്ള​തെ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​ർ പ​റ​യു​ന്നു. കാ​ട്ടാ​ന​യെ തു​ര​ത്താ​ൻ വ​നം വ​കു​പ്പ് തൂ​ക്കു​വേ​ലി സ്ഥാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തു​കൊ​ണ്ട് യാ​തൊ​രു പ്ര​യോ​ജ​ന​വും ഇ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി.

    പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി നാ​ട്ടു​കാ​ർ

    വ​ട​ക്ക​നാ​ട് മു​ട്ടി കൊ​മ്പ​നെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ട​പ്പാ​ക്ക​ണം എ​ന്ന് ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ത​ന്നെ നാ​ട്ടു​കാ​ർ ഒ​ന്ന​ട​ങ്കം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. എ​ന്നാ​ൽ, ആ​ന​യെ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ചു പി​ടി​കൂ​ടി റേ​ഡി​യോ കോ​ള​ർ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു വ​നം വ​കു​പ്പ്. ഇ​ത് നാ​ട്ടു​കാ​രു​ടെ വ​ലി​യ എ​തി​ർ​പ്പി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി. റേ​ഡി​യോ കോ​ള​ർ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് 15 ദി​വ​സം നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തി ആ​ന​യെ പി​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​ലോ​ചി​ക്കാ​മെ​ന്ന് വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞെ​ങ്കി​ലും പ​റ്റി​ല്ലെ​ന്ന് സ​ർ​വ​ക​ക്ഷി നേ​താ​ക്ക​ളും നാ​ട്ടു​കാ​രും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ആ​ന​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ടാ​തെ ര​ജീ​വി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി​ല്ലെ​ന്നും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ക്കാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​ൽ​ഡ് ലൈ​ഫ് വാ​ർ​ഡ​ൻ വ​രു​ൺ ഡാ​ലി​യ, ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ക​ൺ​സ​ർ​വേ​റ്റ​ർ എം. ​ജോ​ഷി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സു​ൽ​ത്താ​ൻ​ബ​ത്തേ​രി റെ​സ്റ്റ് ഹൗ​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗ​ത്തി​ൽ നാ​ട്ടു​കാ​രെ അ​നു​ന​യി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു വ​രും ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ട്ടി​ക്കൊ​മ്പ​നെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ വ​നം വ​കു​പ്പ് ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യി​ച്ച​ത്.

    ര​ജീ​വി​ന്‍റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് 10 ല​ക്ഷം

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: കാ​ട്ടാ​ന ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ര​ജീ​വി​ന്റെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് പ​ത്ത് ല​ക്ഷം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം. ആ​ദ്യ​ഗ​ഡു ധ​ന​സ​ഹാ​യം ആ​റു​ല​ക്ഷ​വും സം​സ്കാ​ര ച​ട​ങ്ങി​നു​ള്ള ചെ​ല​വി​ലേ​ക്ക് 20000 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് പെ​ട്ടെ​ന്ന് അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്. കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ​ക്ക് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ജോ​ലി​യും ന​ൽ​കും. ഈ ​തീ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ര​ജീ​വി​ന്റെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങാ​ൻ ത​യാ​റാ​യ​ത്. ആ​ന​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വും പി​റ​കെ​യു​ണ്ടാ​യി. പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് കാ​വ​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കാ​നും തീ​രു​മാ​ന​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വു​മാ​യി ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ർ ബ​ർ​ന്ന​ബാ​സ്

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: വ​ട​ക്ക​നാ​ട് മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വ​ന്യ​ജീ​വി ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ വീ​ണ്ടും ഒ​രു മ​നു​ഷ്യ​ജീ​വ​ൻ കൂ​ടി പൊ​ലി​ഞ്ഞ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം ദുഃ​ഖ​വും ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ഷേ​ധ​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് സു​റി​യാ​നി സ​ഭ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ൻ ഡോ. ​ഗീ​വ​ർ​ഗീ​സ് മാ​ർ ബ​ർ​ന്ന​ബാ​സ് പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ശ​ല്യം പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ശാ​ശ്വ​ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​തെ അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ ഉ​രു​ണ്ടു​ക​ളി​ക്കു​ന്ന​ത് ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നോ​ടു​ള്ള വെ​ല്ലു​വി​ളി​യാ​ണ്.

    വ​ന​മേ​ഖ​ല​യോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ർ ഓ​രോ ദി​വ​സ​വും മ​ര​ണ​ഭീ​തി​യി​ലാ​ണ് ക​ഴി​യു​ന്ന​ത്. വ​ന്യ​ജീ​വി ശ​ല്യം ത​ട​യാ​ൻ കോ​ടി​ക​ൾ ചെ​ല​വാ​ക്കു​ന്നു, എ​ന്ന് അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴും സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന്റെ ജീ​വ​ന് യാ​തൊ​രു സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ വ​നം​വ​കു​പ്പി​നോ സ​ർ​ക്കാ​റി​നോ സാ​ധി​ക്കു​ന്നി​ല്ല. ജ​ന​വാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ന്യ​മൃ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ വേ​ലി​ക​ളോ മ​റ്റ് സു​ര​ക്ഷാ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളോ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ധി​കൃ​ത​ർ കാ​ണി​ക്കു​ന്ന അ​നാ​സ്ഥ ഇ​നി​യും അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും മെ​ത്രോ​പ്പൊ​ലീ​ത്ത വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

