Madhyamam
    Sultan Bathery
    21 Jan 2026 9:35 AM IST
    21 Jan 2026 9:35 AM IST

    നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബത്തേരിയിൽ ആരാകും സ്ഥാനാർഥികൾ?

    നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബത്തേരിയിൽ ആരാകും സ്ഥാനാർഥികൾ?
    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: നി​യ​മ​സ​ഭ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ഇ​ട​തു, വ​ല​ത്, എ​ൻ.​ഡി.​എ മു​ന്ന​ണി​ക​ളി​ൽ സ​ജീ​വം. സീ​റ്റ് നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫും തി​രി​ച്ചു​പി​ടി​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫും ശ​ക്ത​മാ​യി ക​ള​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​മെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പാ​ണ്. പ​ര​മാ​വ​ധി വോ​ട്ടു​ക​ൾ നേ​ടി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ക്തി തെ​ളി​യി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ബി.​ജെ.​പി​യും ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    പൊ​തു​വേ, യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് മു​ൻ​തൂ​ക്ക​മു​ള്ള നി​യ​മ​സ​ഭ മ​ണ്ഡ​ല​മാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി. മ​ണ്ഡ​ലം രൂ​പ​വ​ത്കൃ​ത​മാ​യി​ട്ട് 11 ത​വ​ണ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​ന്നു. അ​തി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് ത​വ​ണ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫാ​ണ് വി​ജ​യി​ച്ച​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​ക​ളി​ലും ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നാ​ണ് ഇ​വി​ടെ​നി​ന്നും വി​ജ​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​തി​നു​മു​മ്പ് എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ പി. ​കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദും വ​ർ​ഗീ​സ് വൈ​ദ്യ​രും സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ വി​ജ​യി​ച്ച ച​രി​ത്ര​മു​ണ്ട്. അ​തി​നാ​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ വി​ജ​യം എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​നെ അ​ലോ​സ​ര​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നി​ല്ല. ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും യു.​ഡി.​എ​ഫ് പാ​ള​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്റെ പേ​രാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്നു​കേ​ൾ​ക്കു​ന്ന​ത്. നാ​ലാ​മ​തും ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​നെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ മ​ത്സ​രി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ വ​ലി​യ ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ളൊ​ന്നു​മി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. 2021ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ ഐ.​സി. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ ഏ​റെ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ടു​വി​ലാ​ണ്. സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി അ​ർ​ബ​ൻ ബാ​ങ്കി​ലെ നി​യ​മ​ന​ക്കോ​ഴ, മു​ൻ ഡി.​സി.​സി ട്ര​ഷ​റ​ർ എ​ൻ.​എം. വി​ജ​യ​ന്റെ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ​യി​ൽ പ്രേ​ര​ണ​ക്കു​റ്റം എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ ഐ.​സി. നേ​രി​ടു​ന്നു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത്ത​രം ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും കാ​ര്യ​മാ​യി ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് യു.​ഡി.​എ​ഫ് നേ​തൃ​ത്വം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ ഐ.​സി​ക്ക് ബ​ദ​ലാ​യി മ​റ്റൊ​രു സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    2011ലെ ​നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ലെ ഇ.​എ. ശ​ങ്ക​ര​നെ 7583 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കും, 2016ൽ ​രു​ഗ്മി​ണി സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​നെ 11,198 വോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കു​മാ​ണ് ഐ.​സി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 2021ൽ ​സി.​പി.​എ​മ്മി​ലെ എം.​എ​സ്. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​നെ​ക്കാ​ളും 11,822 വോ​ട്ടു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ നേ​ടി. കെ.​പി.​സി.​സി സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി​രു​ന്ന വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ പെ​ട്ടെ​ന്ന് പാ​ർ​ട്ടി മാ​റി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഓ​രോ ത​വ​ണ​യും ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം ഉ​യ​ർ​ത്ത​പ്പെ​ട്ട​തോ​ടെ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ലെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ഐ.​സി അ​ജ​യ്യ​നാ​യി വ​ള​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ലും മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗി​ലും ഐ.​സി സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​കു​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​രു​ദ്ധ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളി​ല്ല. എ​ന്നാ​ൽ, പ​ണി​യ, കു​റു​മ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​രു​ടെ സ​മു​ദാ​യ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​രാ​ളെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ആ​വ​ശ്യം സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ മു​മ്പും ഉ​യ​ർ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഈ​യൊ​രു ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന് പൂ​ർ​ണ​മാ​യും അ​വ​ഗ​ണി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല.

    എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ ഇ​ത്ത​വ​ണ പ​ല​രു​ടെ​യും പേ​രു​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു​കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ത​വ​ണ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ മ​ത്സ​രി​ച്ച എം.​എ​സ്. വി​ശ്വ​നാ​ഥ​ൻ, സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് മെം​ബ​ർ രു​ഗ്മി​ണി സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ, എ.​കെ.​എ​സ് നേ​താ​വ് പി. ​വാ​സു​ദേ​വ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കൊ​ക്കെ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം വ​ന്ന​തി​നു​ശേ​ഷ​മേ ഇ​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ക്കൂ​വെ​ന്നാ​ണ് സി.​പി.​എം നേ​തൃ​ത്വം പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ചി​ല പേ​രു​ക​ൾ കേ​ൾ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തി​ൽ ഒ​രു കാ​ര്യ​വു​മി​ല്ലെ​ന്ന് സി.​പി.​എം ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് മെം​ബ​ർ വി.​വി. ബേ​ബി പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും പാ​ർ​ട്ടി പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​മെ​ന്നും രു​ഗ്മി​ണി സു​ബ്ര​ഹ്മ​ണ്യ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ ബി.​ജെ.​പി ഏ​റെ പ​ഴി​കേ​ട്ട മ​ണ്ഡ​ല​മാ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി. എ​ൻ.​ഡി.​എ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി സി.​കെ. ജാ​നു 15,198 വോ​ട്ട് നേ​ടി. ജാ​നു​വി​നെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​ക്കാ​ൻ അ​ന്ന​ത്തെ ബി.​ജെ.​പി സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​സു​രേ​ന്ദ്ര​ൻ കോ​ഴ ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന ആ​രോ​പ​ണ​മാ​ണ് ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്. കേ​ര​ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ വ​ലി​യ കോ​ലാ​ഹ​ലം അ​തു​ണ്ടാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത്ത​വ​ണ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ബി.​ജെ.​പി​യു​ടെ പ്ര​മു​ഖ നേ​താ​വ് എ.​എ​സ്. ക​വി​ത മ​ത്സ​രി​ക്കാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യു​ടെ കി​ട​ങ്ങി​ൽ ഡി​വി​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് മ​ത്സ​രി​ച്ച് ക​വി​ത ര​ണ്ടാ​മ​തെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി നി​ർ​ണ​യം സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ളൊ​ന്നും ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും കേ​ന്ദ്ര ക​മ്മി​റ്റി​യാ​ണ് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും ക​വി​ത വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും നൂ​ൽ​പു​ഴ, നെ​ന്മേ​നി, പൂ​താ​ടി, മീ​ന​ങ്ങാ​ടി, മു​ള്ള​ൻ​കൊ​ല്ലി, പു​ൽ​പ​ള്ളി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​ണ് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി നി​യ​മ​സ​ഭ നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ലം.

    ഇ​തി​ൽ മീ​ന​ങ്ങാ​ടി പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന് വ്യ​ക്ത​മാ​യ ഭൂ​രി​പ​ക്ഷം കൊ​ടു​ത്ത​ത്. എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ പ​ക്ക​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യും അ​മ്പ​ല​വ​യ​ലും ഇ​ത്ത​വ​ണ യു.​ഡി.​എ​ഫി​നൊ​പ്പ​മാ​യി. നി​യോ​ജ​ക മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ലെ മൊ​ത്ത​ത്തി​ലു​ള്ള ക​ണ​ക്കെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഇ​ത്ത​വ​ണ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ 3000ത്തോ​ളം വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ യു.​ഡി.​എ​ഫ് മു​ന്നി​ലാ​ണ്. പൂ​താ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ചി​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ബി.​ജെ.​പി വ​ലി​യ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കി. നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ലും ഇ​ത് ആ​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​തി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ട​ത്, വ​ല​തു മു​ന്ന​ണി​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​യി രം​ഗ​ത്തി​റ​ങ്ങേ​ണ്ടി വ​രും.

    TAGS:electionsBatheryAssembly elections
    News Summary - Who will be the candidates in the Bathery assembly elections
