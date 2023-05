ഒരു വീട് അടച്ചപ്പോള്‍ ആയിരം വീടുകള്‍ തനിക്കായി തുറന്നു –രാഹുല്‍ ഗാന്ധി

cancel camera_alt സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന കെ.​പി.​സി.​സി നേ​തൃ​യോ​ഗ​ത്തെ രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​ഭി​സം​ബോ​ധ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: മോ​ദി സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ത​ന്നെ ഭ​വ​ന​ര​ഹി​ത​നാ​യി മാ​റ്റി​യെ​ങ്കി​ലും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് വീ​ടു​ക​ള്‍ ത​നി​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ അ​നാ​ഥ​ത്വം തോ​ന്നു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി. വ​യ​നാ​ട്ടി​ല്‍ കെ.​പി.​സി.​സി​യു​ടെ ദ്വി​ദി​ന നേ​തൃ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കേ​ര​ളം ത​നി​ക്ക് ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ വീ​ടാ​ണ്. എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗം ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ത​ല​ത്തി​ല്‍ പോ​ലും മാ​തൃ​ക​യാ​ണ്. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന് മാ​ത്ര​മേ ബി.​ജെ.​പി​യെ​യോ മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും പാ​ര്‍ട്ടി​യെ​യോ ശ​ക്ത​മാ​യി നേ​രി​ടാ​ന്‍ സാ​ധി​ക്കു​ക​യു​ള്ളൂ. അ​വ​രെ​ല്ലാം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ​യോ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ​യോ മാ​ത്രം പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ള്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന​താ​ണ് മൗ​ലി​ക​മാ​യ വ്യ​ത്യാ​സം. ക​ര്‍ണാ​ട​ക തെര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ രീ​തി​യി​ല്‍ നി​ന്നും പാ​ഠ​മു​ള്‍ക്കൊ​ള്ളാ​നു​ണ്ട്. ദേ​ശീ​യ നേ​താ​ക്ക​ള്‍ മു​ത​ല്‍ എ​ല്ലാ​വ​ര്‍ക്കും അ​വി​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​യ റോ​ള്‍ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ല്ലാ​വ​രും അ​വി​ടെ ഒ​രേ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ല്‍ സം​സാ​രി​ച്ചു. കോ​ണ്‍ഗ്ര​സി​ന്റെ അ​ടു​ക്കും ചി​ട്ട​യു​മു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തെ ബി​.ജെ​.പി​ക്ക് നേ​രി​ടാ​നാ​യി​ല്ല. പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​രും സ​മ്പ​ന്ന​രും ത​മ്മി​ല്‍ പോ​രാ​ട്ടം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് പാ​വ​പ്പെ​ട്ട​വ​രോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ്. എം.​എ​ല്‍.​എ​മാ​രാ​യ മാ​ത്യു കു​ഴ​ല്‍നാ​ട​ന്‍, സ​ണ്ണി​ജോ​സ​ഫ്, ഉ​മ തോ​മ​സ്, മു​ന്‍ മ​ന്ത്രി കെ.​സി. ജോ​സ​ഫ്, വി.​ടി. ബ​ല്‍റാം, പ​ഴ​കു​ളം മ​ധു, ഷാ​നി​മോ​ള്‍ ഉ​സ്മാ​ന്‍, കെ.​എ. തു​ള​സി എ​ന്നി​വ​ർ രാ​ഹു​ല്‍ ഗാ​ന്ധി​യു​മാ​യി ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ട​ത്തി. Show Full Article

When one house was closed, a thousand houses were opened for him - Rahul Gandhi